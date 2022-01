Afera Pegasusa zatacza coraz szersze kręgi. Grono inwigilowanych polityków poszerzyło się – według ostatnich ustaleń ekspertów Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto – o lidera AGROunii Michała Kołodziejczaka oraz Tomasza Szwejgierta, współautora książki o szefie MSWiA Mariuszu Kamińskim.

Wcześniej media informowały, że Pegasus był w Polsce po raz pierwszy użyty przeciw ludziom z obozu władzy – b. rzecznikowi MON Bartłomiejowi Misiewiczowi oraz b. posłowi PiS Mariuszowi A. K.

Posłuchaj podcastu

Poseł PiS ostrzega po aferze Pegasusa. "Od tego zależą dalsze decyzje"

PiS bagatelizował w grudniu 2021 roku doniesienia o inwigilacji ludzi opozycji, niemniej wizja agresywnego śledzenia ludzi władzy wywołuje coraz więcej obaw w szeregach PiS. Na łamach "Rzeczpospolitej" mówił o tym poseł Jan Krzysztof Ardanowski, b. minister rolnictwa w rządzie PiS, zdymisjonowany w 2020 r. po krytyce tzw. Piątki dla zwierząt.

- Rzeczywiście różne osoby informują mnie o tym, że byłem podsłuchiwany. Chcę mieć w tej kwestii absolutną pewność. Od tego zależą też moje dalsze decyzje polityczne, w tym te związane z pełnieniem funkcji posła – powiedział w "Rz" poseł Ardanowski.

Zaznaczył, że podobne zdanie podziela więcej osób w klubie PiS. – Kolejni posłowie zaczynają się zastanawiać, kto naprawdę w Polsce rządzi. W kwestii inwigilacji akceptuję stosowanie różnych technik operacyjnych, ale to musi się odbywać w zgodzie z prawem - dodał.

"To nie mieści się w głowie"

B. minister rolnictwa stwierdził, że to "nie mieści się w głowie", by ministrowie rządu byli bezprawnie podsłuchiwani w czasie pełnienia swoich funkcji. Zaznaczył, że nie ma nic do ukrycia w kontekście dawnej pracy w resorcie rolnictwa. – Znaczyłoby to, że w Polsce podsłuchiwany może być każdy, z premierem włącznie. Jeśli chodzi o moją działalność jako ministra, to nie mam sobie nic do zarzucenia. Zawsze byłem i jestem gotów do wyjaśnień, jeśli ktoś by formułował pod moim adresem uwagi czy zarzuty.

Niemniej poseł ma obawy, że był inwigilowany. – Tak. Nie jestem sam, jeśli chodzi o moje obawy. Rozmawiają ze mną posłowie PiS, którzy sądzą, że też mogli być podsłuchiwani bezpodstawnie – powiedział. Zapytany o czas na wyjaśnienia ze strony rządzących, Ardanowski odparł, że wciąż na nie oczekuje. Jeśli takowe się nie pojawią, zagłosuje za sejmową komisją śledczą. – Czas jest do chwili głosowania nad powołaniem komisji śledczej. Do tej chwili oczekuję – i nie tylko ja – na precyzyjne wyjaśnienia. Jeśli ich nie otrzymam, to będę głosował za powołaniem komisji i myślę, że nie jestem w tym zamiarze odosobniony. Mówię to bardzo otwarcie – powiedział poseł Ardanowski.

RadioZET.pl/Rp.pl