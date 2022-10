W sobotę 8 października gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" byli: Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta), Marcin Kierwiński (PO), Robert Biedroń (Lewica) i Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Posłanka PiS usłyszała niewygodne pytanie. I zapadła cisza. "Boicie się buntu"

Politycy dyskutowali na temat współpracy, którą rząd chce zaproponować samorządom, by walczyć z wysokimi cenami energii i brakiem węgla. – Nie możecie dzisiaj przerzucać tego gorącego kartofla na samorządy. Wy chcecie się tą porażką podzielić z samorządami, które nie mają z tym nic wspólnego. […] Rząd wie, że węgla nie ma i nie będzie i próbuje przerzucić odpowiedzialność na samorząd – powiedział Robert Biedroń.

Głos zabrał także Krzysztof Bosak z Konfederacji. – Jeżeli samorządowcy wejdą w ten konflikt i zaczną się z wicepremierem boksować, to będzie idealne wejście w narrację PiS-u i pokazanie: o, rząd chce dobrze, a źli samorządowcy blokują. Tutaj trzeba zacisnąć zęby, zachować zimną krew i nie dać się sprowokować – powiedział.

– Jeżeli tego węgla zabraknie, to ktoś będzie musiał być o to obwiniony i z perspektywy rządu bardzo korzystnie będzie obwinić kilka tysięcy jednostek samorządu terytorialnego, a nie samego siebie – dodał i przypomniał, że Polska dużo wcześniej niż inne kraje UE wprowadziła embargo na rosyjski węgiel.

Na wypowiedź Krzysztofa Bosaka zareagowała posłanka PiS. – Jeśli mówi pan, że to błąd, że zdecydowaliśmy się na embargo węgla z Rosji, to jest ten sam głos, który wspiera Niemców i głosy związane z Nord Stream 2, to taka sama polityka – stwierdziła Stachowiak-Różecka.

– A to dlaczego nie zablokowaliście importu ropy z Rosji? – zapytał polityk Konfederacji. Wtedy w studiu zapadła kilkusekundowa cisza. – Bo to jest dla Polaków nieopłacalne, boicie się buntu w społeczeństwie – dodał Bosak.

