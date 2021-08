Powrót do szkół. "Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za kilka miesięcy"

Powrót do szkół 1 września odbędzie się zgodnie z planem? - Obserwując przewidywania, nie ma zagrożenia dla nauczania stacjonarnego ani 1 września, ani w dłuższej perspektywie - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News minister Przemysław Czarnek.

Powrót do szkół 1 września na tę chwilę nie jest zagrożony. - Mamy blisko 80 proc. zaszczepionych nauczycieli, zaszczepionych jest ponad 30 proc. dzieci powyżej 12. roku życia, będziemy prowadzić akcje szczepień w szkołach. (...) Mamy lepszą sytuację niż przy poprzednich falach - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News minister Przemysław Czarnek.

Jak dodał, "obserwując przewidywania, nie ma zagrożenia dla nauczania stacjonarnego ani 1 września, ani w dłuższej perspektywie". Nie oznacza to jednak, że nauka zdalna i hybrydowa nie wróci. - Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za kilka miesięcy - powiedział Czarnek.

- Przygotowujemy się do rozpoczęcia roku szkolnego, wyasygnowaliśmy jako rząd ponad 100 mln złotych na sprzęt, który właśnie dociera do szkół - powiedział minister edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek był także pytany o możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. - Znaczna grupa nauczycieli już się zaszczepiła. (...) Gdyby inne grupy społeczne zachowały się tak odpowiedzialnie jak nauczyciele, którym bardzo dziękuję, mielibyśmy już koronawirusa z głowy - zaznaczył.

Jak dodał, MEiN nie będzie wyznaczać minimalnego poziomu wyszczepienia w szkołach. - Wykonujemy funkcję pomocniczą dla resortu zdrowia. Nie jesteśmy od tego, żeby przeprowadzać akcje szczepień. Jesteśmy od tego, żeby je ułatwiać i promować - podkreślił.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 to 35 917 007. W pełni zaszczepione jest 18 524 940 osób. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 51 783 530 dawek, z czego do punktów trafiło 37 834 090 z nich. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 352 729 dawek. Zgłoszono w tym czasie 14 458 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

