Prawica pokłóciła się o poparcie dla aborcji. Pawłowicz chce wyjaśnień

Zgromadzenie Ogólne ONZ debatowało w piątek nad rezolucją pt. “Współpraca międzynarodowa w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, środków zaradczych i pomocy dla ofiar przemocy seksualnej". Według Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris w dokumencie uznano aborcję za prawo człowieka, a Polska wyraziła poparcie dla rezolucji.

"Zgromadzenie (Ogóle ONZ – red.) wezwało państwa do pilnego zapewnienia promowania i ochrony «praw seksualnych i reprodukcyjnych» oraz «bezpiecznej aborcji». Użyty w rezolucji język traktuje aborcję jako prawo człowieka, mimo że nie ma w tej sprawie międzynarodowego porozumienia ani wiążącego aktu, który by to potwierdzał" - czytamy na stronie Ordo Iuris.

Szczerski zaprzecza, by Polska poparła rezolucję ONZ ws. aborcji

Ordo Iuris zaznaczyło, że Nigeria, która przewodniczyła grupie ponad trzydziestu krajów, które sprzeciwiały się treści tekstu rezolucji, zgłosiła antyaborcyjne poprawki, których Polska nie poparła. “Podczas głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez Nigerię, Polska nie wyraziła dla nich żadnego poparcia, dostosowując się do stanowiska wyrażonego przez Unię Europejską. Stało się tak, mimo że Stały Przedstawiciel RP przy ONZ był świadomy treści uchwał” - stwierdzono.

Przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski zapewnił, że nie poparł tekstu rezolucji. "W związku z wrażliwymi treściami (Polska – red.) NIE POPARŁA tekstu rezolucji, sam tekst też nie ustanawia nowego prawa człowieka, a w kwestii aborcji odwołuje do regulacji krajowych i nie wykracza poza przepisy już obowiązujące" - napisał na Twitterze.

“Na pewno Panie Ambasadorze, sprawa wymaga jednoznacznego wyjaśnienia. Proszę o wskazanie, jak w takim razie Polska głosowała i o podanie oficjalnych dokumentów, które o tym świadczą. To kwestia wagi najwyższej, bo dotyczy życia i śmierci” - odpisała mu Anna Siarkowska z Solidarnej Polski. Chwilę później opublikowała zdjęcie karty do głosowania, na której Polska widnieje jako kraj, który nie wziął udziału w głosowaniu.

“Czy takie właśnie były instrukcje MSZ? Dlaczego w imieniu Polski nie zagłosował Pan PRZECIWKO?” - dopytywała Siarkowska.

Pawłowicz i Siarkowska chcą wyjaśnień

Wyjaśnień oczekiwała też sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. “Panie Ministrze Szczerski, czy można jednak prosić o jasną informację i link do dokumentu, który Polska poparła? A może się wstrzymała lub była przeciwko? Są odmienne od Pańskiej interpretacje i lepiej zgasić nastroje jednoznacznym wyjaśnieniem. I linkiem do tekstu. Bardzo proszę” - napisała Pawłowicz na Twitterze.

Głos zabrała w tej sprawie także Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, znana ze swoich antynaukowych wypowiedzi. "Czy ONZ i inne instytucje międzynarodowe już zaplanowały datę ostatecznej likwidacji ludzi na Ziemi? Czy aborcja i eutanazja to jedyne masowe sposoby mordowania ludzi, czy są przewidziane jeszcze inne?" - dopytywała.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku wprowadził niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce. Obowiązujące w naszym kraju przepisy są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej.

RadioZET.pl