Strajk kobiet ws. aborcji. Nieoczekiwane oświadczenie prezentera TVP Info

Strajk kobiet trwa. Polacy nie mogą się pogodzić z decyzją Trybunału, który orzekł, że aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z konsytytucją. W poniedziałek nieoczekiwane oświadczenie wygłosił na antenie TVP Info jej prezenter Michał Cholewiński.

Dziennikarz TVP Info Michał Cholewiński o wyroku TK ws. aborcji. Zaskakujące słowa

Cholewiński w poniedziałek był prowadzącym program "Serwis Info". Po godz. 14 jego gościem był dziennikarz "Gościa Niedzielnego" Jakub Jałowiczor, którego miał zapytać o protesty po wyroku Trybunału. Jednak zanim oddał głos swojemu rozmówcy, sam wygłosił dłuższy wstęp.

- Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie - stwierdził dziennikarz.

- To jest moje oświadczenie, ja tego nie rozumiem. Pana chcę zapytać o sytuację z ostatniej niedzieli - dodał, zwracając się do swojego gościa.

Wypowiedź prezentera została odnotowana przez wiele mediów w Polsce, które zwróciły uwagę na to, że na antenie TVP rzadko padają słowa krytyczne wobec rządzących. Wirtualne Media przytoczyły słowa niektórych dziennikarzy w tej sprawie. - Skoro nawet w TVP tego nie ogarniają, to znak, że musi być gorzej niż źle - skomentował Tomasz Żółciak z „Dziennika Gazety Prawnej”.

- Bardzo przepraszam, ale to, że Michał Cholewiński czegoś nie rozumie nie jest zaskakujące. Zaskakujące może być jedynie to, że zdecydował się to powiedzieć. Widać wiatr na Placu zaczął inaczej wiać - stwierdziła z kolei Dominika Długosz z „Newsweeka”.

Michał Cholewiński w Telewizją Polską związany jest od 2014 roku. "Jako jeden z niewielu prowadzących programy informacyjne i publicystyczne pozostał w TVP po dużych zmianach kadrowych, które zaczęły się wraz ze zmianą władz spółki na początku 2016 roku" - przypominają Wirtualne Media. Zanim rozpoczął pracę w TVP, był reporterem, a później prezenterem stacji TVN24.

RadioZET.pl/Wirtualne Media