Prezes TK oburzona zwrotem o "Trybunale Julii Przyłębskiej". "Za Rzeplińskiego tak nie mówili"

Julia Przyłębska we wtorkowym "Gościu Wiadomości" w TVP komentowała decyzję o wszczęciu procedury naruszeniowej w związku z październikowym wyrokiem polskiego Trybunału. - Od wielu lat trwa nagonka na polski TK, polski rząd i polskiego ustawodawcę - oceniła prezes TK. Oburzała się także na sformułowanie "Trybunał Julii Przyłębskiej".

Wtorkowy "Gość Wiadomości" różnił się od ostatnich. Julia Przyłębska odpowiadała na pytania Danuty Holeckiej nie w studiu TVP, a na tle książek i polskich flag. Prezes TK mówiła m.in. o wyższości polskiego prawa nad unijnym i odniosła się do sporu polskich władz z Komisją Europejską. - To jest istota sprawy, że UE narusza traktaty [...], natomiast próbuje pokazać, że polski Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenia, które są niezgodne z traktatami. Nie, to jest nieprawda - powiedziała Przyłębska.

Według niej "od wielu lat trwa nagonka na polski TK, na polski rząd, na polskiego ustawodawcę". - Próbuje się narzucić określone działania, odwołując się do jakichś zasad praworządności, tylko nie formułując tych zasad praworządności w odniesieniu do wszystkich krajów Unii Europejskiej. A przecież UE jest wspólnotą suwerennych, równych państw - mówiła Przyłębska.

Julia Przyłębska o decyzji KE i wszczęciu postępowania wobec Polski

Prezes Przyłębska została zapytana o decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą uruchomienia wobec Polski procedury ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ostatnim orzecznictwem polskiego TK. Ponadto, według KE, polski TK "nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga traktat".

W październiku TK orzekł o niekonstytucyjności przepisów Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w traktatach. Za niekonstytucyjne uznane zostały również przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał KRS ws. powołania sędziów. Sprawę przed TK zapoczątkował wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.

- Nasze orzeczenie jest bardzo jasne. TK nie kwestionuje traktatów, orzeczenie Trybunału nie ma nic wspólnego z jakimś "polexitem". To są bzdury opowiadane i powielane, i dziwię się, że wysocy urzędnicy UE takie rzeczy powielają - podkreśliła Przyłębska.

Dodała, że "TK właśnie wskazał na to, że to organy UE naruszają traktaty, wyciągając z pewnych regulacji takie unormowania, których tam nie ma, to znaczy mówiąc, że UE poprzez na przykład Trybunał Sprawiedliwości UE może ingerować w prerogatywy prezydenckie". - Mało tego, może nakazywać polskim sędziom, jak mają się w określonych sytuacjach zachowywać i jakie wydawać orzeczenia - zaznaczyła.

- Polski TK wskazał na konkretne treści wynikające z traktatów i mówi, że jeśli będą naruszane traktaty i będzie próba odbierania Polsce suwerenności, to będzie to niezgodne z polską konstytucją - powiedziała Przyłębska.

"TK nie jest Trybunałem Julii Przyłębskiej"

Oceniła, że "TK jest niezawisłym organem, składa się z 15 sędziów". - Nie jest Trybunałem Julii Przyłębskiej, tylko jest Trybunałem Konstytucyjnym RP i tych 15 sędziów jest niezależnych. Orzekamy w procedurze zgodnej z konstytucją i obowiązującymi ustawami - zaznaczyła.

– Dlaczego kiedy Trybunał Konstytucyjny pod rządami prezesa Rzeplińskiego orzekał na przykład w sprawie OFE, tak jak sobie w tym momencie życzył rząd, nikt nie powiedział „Trybunał Rzeplińskiego orzekł tak i tak” – pytała w TVP.

I dodała: – Dlatego że wtedy nie nastąpiła jeszcze taka pauperyzacja, taka degradacja życia politycznego, tego języka, którym się dzisiaj posługujemy. Języka, który wykracza poza normy cywilizacyjne. To język, który powoduje, że stajemy się wobec siebie niegodziwi, nie potrafimy ze sobą spokojnie rozmawiać. Bo jeśli spokojną rozmowę, wymianę argumentów zastępują wulgaryzmy, zastępują nieprawdziwe zarzuty, to przenosi się na całe życie społeczne – podsumowała.

RadioZET.pl/PAP/Wprost.pl/TVP Info/Twitter