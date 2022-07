"Prezes się czasami przegrzewa". Partyjni działacze ostro o Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju, gdzie oficjalnie spotyka się z mieszkańcami mniejszych miejscowości. Jednak w większości wypadków chodzi o sympatyków PiS i lokalnych działaczy partii rządzącej. W ostatni weekend prezes PiS był m.in. Gnieźnie i Koninie.

Kaczyński do tej pory zapowiadał regulacje ws. smartfonów, nazywał szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę "ministrem bezradności" oraz oświadczył, że "Polacy nie jeżdżą już na szparagi do Niemiec". Partyjni działacze nie kryją zdziwienia słowami swojego lidera.

Działacze: Kaczyński "przegrzewa się" na objazdach

- Jarek powinien zrobić sobie urlop. Ale czy zrobi? Moim zdaniem w tym roku z niego zrezygnuje - mówił Wirtualnej Polsce osoba bliska prezesowi PiS. Inny działacz dodał: - Nie można przegrzać. A prezes czasem przegrzewa.

Polityk PiS, który pracował przy kampaniach partii rządzącej, wyjaśnia: - Prezesowi nikt przemówień nie pisze, nikt mu też nie proponuje tematów, jakimi ma zająć publikę na wiecach. Prezes jest "niekontrolowalny".

Politolog z UKSW prof. Antoni Dudek komentuje, że Kaczyński stawia na "strumień świadomości". - Podróże prezesa pomagają mu i szkodzą jednocześnie. Paradoks ten wiąże się ze strukturą elektoratu PiS. On się składa, mówiąc w uproszczeniu, z dwóch grup - mówi.

- Pierwsza grupa to tzw. twardy elektorat, który stanowi ponad 20 proc. wyborców PiS. Druga grupa to wyborcy, których PiS zyskało w minionych 7-8 latach, a którzy dali PiS-owi zwycięstwo w dwóch ostatnich wyborach. Ich jest ok. 10 proc. Dla tej pierwszej grupy wyjazdy prezesa są czymś fantastycznym i bardzo potrzebnym. Ci ludzie po prostu wierzą w geniusz Kaczyńskiego, dla nich wizyta prezesa w ich regionie jest wielkim świętem - ocenia prof. Dudek.

O ile lapsusy i dziwne wypowiedzi Kaczyńskiego nie wpływają na twardy elektorat PiS, mogą budzić niesmak w drugiej grupie wyborców. - Dla tych wyborców wypowiedzi Kaczyńskiego coraz częściej są niewydarzone, niezrozumiałe, często kompromitujące. Wyborcy ci nie są zakochani w Kaczyńskim; dla nich po prostu PiS w 2015 czy 2019 roku był najlepszym z możliwych wyborów. Ale teraz coraz więcej tych wyborców dostrzega, jak prezes się postarzał, jak sobie nie radzi, jednocześnie zdając sobie sprawę, że to on o wszystkim w obozie władzy decyduje. Dlatego wyborcy ci - a przynajmniej ich część - mogą zastanawiać się, czy aby na pewno Kaczyński jest najlepszym kandydatem, któremu warto powierzać władzę za rok - wksazuje prof. Dudek.

W ocenie politologa wypowiedzi Kaczyńskiego o młodzieży i smartfonach może wynikać z faktu, że jako lider polityczny jest stracony dla młodego pokolenia wyborców. - Boli go, że młodzi ludzie nie doceniają jego patriotyzmu i oddania dla Polski - dodaje.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska