Prezydent Duda nie oszczędza na wydatkach. A Polakom radził: Zaciśnijcie zęby

Wydatki Kancelarii Prezydenta pochłoną w przyszłym roku ponad ćwierć miliona złotych - pisze "Fakt", który dotarł do planu budżetu tej instytucji. Jak podkreśla gazeta, to o 39 milionów więcej niż wydano w tym roku. Na same pensje pracowników Andrzeja Dudy pójdzie 50 milionów złotych. To konsekwencja podwyżek dla sfery budżetowej, jakie są planowane od stycznia przyszłego roku. Pensje urzędników wzrosną o 7,8 proc. W Kancelarii Prezydenta pracuje obecnie 427 osób (dane za 2022 r.). Kiedy Andrzej Duda rozpoczynał swoje urzędowanie na fotelu prezydenta, zatrudnionych tam było 379 osób.

Wzrosną też wydatki na ogrzewanie i oświetlenie. Kancelaria Prezydenta zapłaci prawie 6,5 miliona złotych więcej w przyszłym roku za energię elektryczną, cieplną oraz gaz. Remonty w budynkach zarządzanych przez głowę państwa wzrosną o 3,7 milionów złotych. "Obiekty zabytkowe, które są dobrami kultury narodowej, stanowią ponad połowę wszystkich obiektów administrowanych przez Kancelarię RP w tym obiekty o wyjątkowym charakterze, jak Pałac Prezydencki oraz Rezydencja RP Belweder" - argumentuje kancelaria Prezydenta w projekcie budżetu.

Wzrost wydatków u prezydenta Dudy. Siedem milionów na ordery

Więcej o 540 tysięcy złotych zapłacimy też za ordery. Kancelaria Prezydenta twierdzi, że przyczyną wzrostu kosztów jest wprowadzenie nowych odznaczeń - Krzyża św. Floriana oraz Gwiazdy dla Żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych. Łącznie ordery będą kosztowały prawie 7 milionów złotych.

"Fakt" podkreśla, że Kancelaria Prezydenta nie oszczędza na wydatkach, chociaż niedawno Andrzej Duda, zachęcał do tego Polaków. - Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli. Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Ceny rosną i nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać. Proszę państwa, żebyśmy byli razem i żebyśmy byli silni - powiedział prezydent w pierwszych dniach lipca na spotkaniu z mieszkańcami powiatu lipskiego.

RadioZET.pl/Fakt