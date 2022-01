Prezydent o "niepokojących sygnałach" ws. Pegasusa. Zasugerował rozwiązanie

– Jeżeli pojawiają się niepokojące sygnały w sprawie Pegasusa, powinny one zostać wyjaśnione w otwarty sposób – powiedział w niedzielę w Zakopanem prezydent Andrzej Duda. Wskazał również, że Sejm ma możliwości wyjaśnienia tej sprawy.

Pegasus został wykorzystany do inwigilacji opozycji m.in. senatora Krzysztofa Brejzy, a także prokurator Ewy Wrzosek i mecenasa Romana Giertycha - podała w grudniu amerykańska agencja prasowa Associated Press. Pytany o tę sprawę prezydent Andrzej Duda stwierdził, że odpowiednie możliwości wyjaśnienia wykorzystywania systemu Pegasus ma Sejm. – Jest sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – powiedział prezydent.

12 stycznia Senat w głosowaniu zdecydował o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Na jej czele ma stanąć senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki.

Andrzej Duda uważa, że Sejm może wyjaśnić sprawę Pegasusa

Duda w niedzielę pojechał na narty. Prezydent wziął udział w charytatywnych zawodach narciarskich "12H Slalom Maraton" w Zakopanem. Podczas trwającej 12 godzin imprezy sportowej czołowi polscy narciarze, wraz z podopiecznymi Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji. Na stoku na Polanie Szymoszkowej równolegle odbywa się mini slalom, w którym biorą udział amatorzy - dzieci i dorośli.

Celem ideowym imprezy jest wsparcie działań Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, która włącza do sportu i rywalizacji sportowej osoby z niepełnosprawnością z regionu. Każdy przejechany przez narciarzy kilometr zwiększa wysokość wpłat sponsorskich na sport osób z niepełnosprawnością.



Od 2017 r. honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który jest też honorowym Kapitanem Drużyny. Prezydent niemal co roku bierze czynny udział w tym charytatywnym narciarskim maratonie, zjeżdżając slalomem z numerem jeden. Andrzej Duda stwierdził, że to wydarzenie jest jednym z najważniejszych w jego prezydenckim kalendarzu.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Bafia/oprac. AK