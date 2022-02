Sejm odrzucił w środę 9 lutego sprzeciw Senatu wobec noweli prawa oświatowego, zwanej lex Czarnek. Za odrzuceniem głosowało 233 posłów, 220 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa lex Czarnek trafi do prezydenta, który będzie mógł podjąć jedną z trzech decyzji – podpisać ustawę, skierować do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować.

Prezydent zdecyduje o Lex Czarnek. "Rozwialiśmy większość wątpliwości"

- Prezydent będzie miał 21 dni na to, żeby podjęć decyzję w sprawie tej ustawy. Jeśli ją podpisze, to radykalnie rozszerzą się uprawnienia rodziców, jeśli chodzi o kontrolowanie tego, które organizacje pozarządowe wchodzą do szkoły i, przede wszystkim, będzie dostęp do wiedzy na temat treści, które będą przekazywane dzieciom - skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

I podkreślił, że prezydent swoje decyzje podejmuje "zawsze w sposób autonomiczny i suwerenny". Zapytany o przebieg niedawnego spotkania z Andrzejem Dudą szef MEiN odparł, że było ono "bardzo dobre". – Dwie i pół godziny merytorycznej rozmowy. Odpowiedziałem na wszystkie możliwe pytania. Jestem przekonany, że rozwialiśmy przynajmniej zdecydowaną większość wątpliwości - oświadczył Czarnek.

W ocenie Czarnka opozycja jest przeciwko ustawie, ponieważ dotyka ona "sedna sprawy". – Opozycja nie chce, żeby wszyscy rodzice wiedzieli, czego uczy się dzieci w szkole - powiedział Czarnek. Wyjaśnił, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to "Rada Rodziców będzie głosowała, czy dopuścić daną organizację pozarządową do szkoły". – Po drugie dyrektor będzie musiał przekazać treści kuratorowi oświaty, a ten wywiesi to na stronie internetowej, aby informacja była ogólnie dostępna. Jeśli będą sprzeciwy, to kurator będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec wejścia danej organizacji do szkoły – powiedział Czarnek.

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach. Nie obędzie się bez pozytywnej opinii kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii, a udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców uczniów. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

RadioZET.pl/PAP - Magdalena Gronek