Próba wtargnięcia do siedziby PiS. TVP Info opublikowało nagranie z monitoringu

20-letni mężczyzna chciał w poniedziałek po południu wejść siłą do siedziby Prawa Sprawiedliwości. Nalegał na spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Został zatrzymany przez policje.



- O całym zajściu wiem z drugiej ręki, ale to wszystko wyglądało groźnie - mówi Radiu ZET poseł PiS-u Jan Mosiński. - Ktoś był bardzo agresywny, domagał się spotkania z panem prezesem Kaczyńskim. Groził, że tam kogoś zabije. Wyjątkowo agresywny człowiek - dodał polityk rządzącej partii.

Próba wtargnięcia do siedziby PiS. Opublikowano nagranie

TVP Info opublikowało nagranie z monitoringu przed wejściem do siedziby PiS. Widać na nim oczekującego przed drzwiami młodego mężczyznę, który domaga się spotkania z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

- Ja do Kaczyńskiego - mówi. Później krzyczy, żeby mu otworzyć i grozi ochroniarzowi, że go zabije, jeśli tego nie zrobi. - Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. (…) Wołaj Kaczyńskiego, do k***y nędzy - krzyczy, po czym uderza pięścią w drzwi.

Reaguje na to ochroniarz, który wychodzi do młodego mężczyzny i zaczyna się z nim szarpać w korytarzu. Na pasku TVP Info możemy przeczytać “Atak na siedzibę PiS”.

Informacje o incydencie przy Nowogrodzkiej przekazał jako pierwszy dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.

