Prokuratura Krajowa zdecydowała o delegowaniu pięciu prokuratorów do jednostek położonych kilkaset kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Całą piątkę łączy krytyczny stosunek do władzy. Opozycja grzmi mówiąc o szykanach i zsyłce, a lider PO obiecuje nawet rehabilitację i osądzenie nominatów PiS po zmianie władzy. - Nie mogę jutro stawić się w prokuraturze w Śremie – powiedziała reporterowi Radia ZET prokurator Ewa Wrzosek.

Prokuratura Krajowa podjęła decyzję o delegowaniu prokuratorów na okres kilku miesięcy do jednostek prokuratur położonych kilkaset kilometrów od miejsc zamieszkania i dotychczasowej pracy śledczych. Opozycja, ale i rzecznik praw obywatelskich biją na alarm, dostrzegając w działaniach PK kolejną próbę ukarania niepokornych prokuratorów.

Chodzi m.in. o takich śledczych jak Ewa Wrzosek, Mariusz Krasoń, Katarzyna Kwiatkowska, Daniel Drapała, czy Jarosław Onyszczuk. Dostali niespełna dwie doby na całkowite przeorganizowanie życia prywatnego.

Prokuratorzy delegowani po 300-400 km od domów. "Szykany, patologiczne nadużycie"

- Nie mogę się jutro (w środę, przyp.) stawić w prokuraturze w Śremie – powiedziała reporterowi Radia Zet delegowana do tego miasta prok. Ewa Wrzosek. Jej zdaniem decyzja o wysłaniu jej do miasta oddalonego od stolicy o ponad 300 km, to kara za krytykę władze. Przypomnijmy, to Wrzosek wszczęła śledztwo ws. przygotowań do wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 roku. - Nie mogę wsiąść w samochód, przejechać 320 km do pracy, a następnie wrócić – dodała prokurator Ewa Wrzosek. Prokurator nie zapewnił nam logistyki – wyjaśniła prokurator.

Prokurator Jarosław Onyszczuk (Warszawa) od środy ma pracować 263 km od dotychczasowego miejsca pracy, w Lidzbarku Warmińskim, z kolei Daniel Drapała (Wrocław) w oddalonym o ponad 400 kilometrów Goleniowie (woj. zachodniopomorskie).

Stowarzyszenie sędziów: Zastraszenie środowiska prokuratorskiego

O szykanach ze strony władzy mówią też sędziowie ze stowarzyszenia Lex Themis. Żądają od ministra sprawiedliwości odwołania Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, pisząc o „patologicznym nadużywaniu władzy”.

Przypominamy, że to nie pierwsze tego rodzaju działanie obecnych władz prokuratury obliczone na zastraszenie środowiska prokuratorskiego. Poprzednie przeniesienie do pracy poza miejscem zamieszkania prokuratora Mariusza Krasonia wywołało łańcuch prześladowań wobec kilkunastu sędziów krakowskich sądów, którzy orzekali w sprawie przywrócenia go na poprzednie stanowisko służbowe, natomiast przeniesienie prokuratora Dariusza Wituszki na miejsce pracy położone 800 kilometrów od miejsca zamieszkania zakończyło się jego śmiercią na zawał serca stowarzyszenie sędziowskie Lex Themis

Prokuratura Krajowa tłumaczy, że śledczy są przenoszeni tam, gdzie są braki kadrowe. Argumentacja nie przekonuje opozycji, która obiecuje delegowanym śledczym nawet "rehabilitację". "Każdy przedstawiciel władzy łamiący prawo zostanie osądzony. Winni zostaną pozbawieni możliwości sprawowania funkcji publicznych. Już nikt nigdy nie będzie przez nich skrzywdzony" – napisał w emocjonalnym wpisie na Twitterze Borys Budka, lider PO.

RadioZET.pl/Daniel Wrzos