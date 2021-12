Roman Giertych został ponownie wezwany do prokuratury w związku ze śledztwem ws. wyprowadzenia pieniędzy ze spółki. Śledczy ostrzegają, że jeśli adwokat kolejny raz nie stawi się na przesłuchanie, to prokuratura wystąpi o jego tymczasowe aresztowanie. Sam Giertych komentuje sprawę jasno: "Mam pełną świadomość, że mój opór wobec bezprawia może mnie kosztować kolejne zatrzymanie (albo nawet serię zatrzymań). Nie zamierzam się jednak ugiąć przed tym bezprawiem. Jeżeli chodzi o zasady, to nie ma kompromisów. W tej sprawie chodzi o to, czy prokuratura uznaje orzeczenia sądów, czy nie".

Roman Giertych ponownie wezwany do prokuratury w związku ze śledztwem ws. wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej Polnord - przekazała w piątek po południu Polska Agencja Prasowa. Informację potwierdziła Prokuratura Krajowa.

Giertych konsekwentnie odmawia stawienia się przed śledczymi, powołując się na miażdżące dla śledczych wyroki sądu w jego sprawie. Prokuratorzy są jednak nieugięci - rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński przekazał, że śledczy wezwali Giertycha na przesłuchanie już po raz dwudziesty pierwszy. - Każde poprzednie wezwanie na przesłuchanie Roman G. zignorował – dodaje prok. Łapczyński.

Prokuratura grozi Giertychowi aresztowaniem. Mecenas odpowiada

"Prokuratura Regionalna w Lublinie wezwała podejrzanego Romana G. na przesłuchanie w dniu 14 grudnia 2021 r. Zamierza przedstawić mu dodatkowe zarzuty w sprawie dotyczącej przywłaszczenia ponad 72 mln zł na szkodę giełdowej spółki Polnord" - czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

Prokurator ostrzegł, że jeśli Giertych nie stawi się po raz kolejny na przesłuchanie, to prokuratura "planuje wystąpić do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie". – Zgoda sądu umożliwi poszukiwanie Romana G. listem gończym. Jest to konieczne w sytuacji, gdy miejsca przebywania podejrzanego nie znają – jak deklarują – ani jego żona, ani współpracownicy. Okoliczności wskazują zaś, że Roman G. celowo ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, wiedząc o kierowanych do niego wezwaniach i nowych zarzutach prokuratury - podkreśla Łapczyński.

Giertych odniósł się do groźby zakomunikowanej przez prokuraturę w oświadczeniu na Facebooku. Na początku przypomniał niekorzystne dla śledczych wyroki sądów w jego sprawie. Wspomniał, że sąd stwierdził wręcz, że "nie można mówić o uprawdopodobnieniu graniczącym z pewnością, że podejrzany zarzucane mu czyny popełnił", co skutkowało odmową tymczasowego aresztowania Giertycha, o co wnosiła prokuratura.

Mecenas wspomniał też inny wyrok, w którym sąd "ustalił nielegalność i niezasadność zatrzymania mojej osoby oraz bezprawne zlecenie tej czynności Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu". "W rozpoznawanej sprawie prokurator w sposób bezpodstawny zlecił wykonanie postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu oraz przeszukaniu Romana Giertycha funkcjonariuszom CBA, ponieważ przedmiotowa sprawa nie pozostawała w zakresie właściwości tej służby" – czytamy.

Jeszcze raz podkreślam, zgodnie z orzeczeniami sądów nie jestem podejrzanym w tej sprawie, gdyż nie postawiono mi zarzutów. W tej sytuacji wszelkie wzywania mnie na przesłuchanie celem uzupełnienia i zmiany zarzutów" mają charakter bezprawny, gdyż uzupełniać lub zmieniać można jedynie zarzuty osobie już podejrzanej Roman Giertych

Giertych zarzucił szefowi Prokuratury Krajowej, Bogdanowi Święczkowskiemu nieuznawanie wyroków sądów, m.in. o tym, że nie jest podejrzanym w tej sprawie. "Nazwał orzeczenia sądu błędnymi i zarzucił sędziom utrudnianie postępowania. Rzecznik Dyscyplinarny powołany na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, zażądał akt postępowania w tych sprawach wywierając tym samym presję na sąd" – pisze dalej Giertych.

"Opór wobec bezprawia może mnie kosztować"

Giertych podkreślił, że prokuratura nie akceptuje wyroków sądów, prowadząc śledztwo na zasadzie "widzimisię Prokuratora Krajowego". "W tej sytuacji jestem zmuszony odmówić udziału w jakimkolwiek bezprawiu – nie będę dobrowolnie uczestniczył w żadnych czynnościach procesowych, aż do momentu przywrócenia kardynalnych reguł procedury karnej, gdzie prokuratura akceptuje i wykonuje orzeczenia sądów" – kontynuuje Giertych.

W dalszej części odnosi się do sprawy Polnordu. "Sprawa rzekomych szkód w spółce Polnord została już oceniona przez 30 składów sędziowskich, które wydały 30 orzeczeń kwestionujących twierdzenia prokuratury. Nie ma żadnych nowych, realnych dowodów w tej sprawie, bo ich być nie może. Transakcje były bowiem przejrzyste i absolutnie uczciwe. Żaden sąd nie uwzględni więc zapowiadanego wniosku o moje aresztowanie, gdyż aby kogoś aresztować, trzeba przedstawić wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa" – wskazuje Roman Giertych.

I konkluduje, że wobec działań prokuratury może dojść do kolejnej próby zatrzymania b. wicepremiera. "Mam pełną świadomość, że mój opór wobec bezprawia może mnie kosztować kolejne zatrzymanie (albo nawet serię zatrzymań). Nie zamierzam się jednak ugiąć przed tym bezprawiem. Jeżeli chodzi o zasady, to nie ma kompromisów. W tej sprawie chodzi o to, czy prokuratura uznaje orzeczenia sądów, czy nie. Jeżeli nie wywalczymy chociażby takiego minimalnego szacunku dla prawa, to znajdziemy się w państwie czystej dyktatury" – pisze Giertych.

Na koniec zaznacza, że prokuratura ożywia się w jego sprawie w czasie, gdy osobiście wniósł do Międzynarodowego Trybunału Karnego o "ściganie zbrodni przeciwko ludzkości popełnianej przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości polegającej właśnie na pozbawianiu wolności ludzi w ramach procedury zatrzymywania przeciwników politycznych". Wskazał, że wniosek do Trybunału w Hadze zostanie złożony jeszcze przed świętami.

