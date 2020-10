Po godz. 2 w nocy zakończył się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów aborcyjnych. Na ulicy Mickiewicza doszło do przepychanek, a policja użyła gazu. Protestowano też przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Mundurowi nie mają sobie nic do zarzucenia, twierdząc, że to z tłumu leciały kamienie, a użycie gazu było reakcją. - Zdecydowana reakcja wobec takich osób jest zgodna z prawem i powinna być całkowicie zrozumiała – przekazała stołeczna policja na Twitterze.