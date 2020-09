Protest rolników w Warszawie. Rolnicy, branża futrzarska oraz hodowcy zwierząt przeszli bezpośrednio przed siedzibę PiS na Nowogrodzkiej. Manifestacja została zatrzymana przez policję. Kilkuosobowa delegacja weszła do budynku, gdzie w sekretariacie złożyła pismo do Jarosława Kaczyńskiego.

Protest rolników, branży futerkowej oraz hodowców zwierząt na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczął się o godzinie 9. Policjanci zagrodzili drogę do siedziby PiS radiowozami i nawoływali do zachowania zgodnego z prawem. Protestujący negocjowali z funkcjonariuszami, by ci umożliwili im wejście budynku. Ostatecznie kilkuosobowa delegacja weszła do siedziby partii, gdzie w sekretariacie złożyła pismo do Jarosława Kaczyńskiego.

Protestujący nie wykluczają, że pójdą protestować przed Sejm albo przed Pałac Prezydencki. Rolnicy krzyczą, że Kaczyński to zdrajca wsi i nigdy mu tego nie zapomną. Mają również specjalne transparenty: "Zostawcie nasze miejsca pracy", "Kto chce zarżnąć polskie rolnictwo?", "Nie wspierajmy obcego kapitału, który chce niszczyć polskie rolnictwo", "Piątka dla zwierząt to zdrada Polski".

Na miejscu są m.in. przedstawiciele Agrounii oraz Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Wśród protestujących są też politycy: Dobromir Sośnierz (Konfederacja), Robert Winnicki z Ruchu Narodowego, Jarosław Sachajko z Kukiz'15 oraz była posłanka Renata Beger.

Piątka dla zwierząt w Sejmie

W środę po południu posłowie rozpatrzą projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS. Piątka dla zwierząt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Nowe prawo ma zakazać również trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić min. 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m kw.

Sejm rozpatrzy także złożony w grudniu ub.r. roku projekt KO, który przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Drugim jego celem jest zapewnienie godnej egzystencji zwierzętom wycofanym ze służby (np. psom policyjnym lub ratowniczym).

RadioZET.pl