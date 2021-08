Protesty w całej Polsce przeciwko lex TVN. "Zdrajcy, hańba"

Lex TVN, który w środę został przegłosowany przez Sejm, jest ostro krytykowany przez opozycję, dziennikarzy oraz Unię Europejską i USA. Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji powoduje, że podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mogą posiadać większościowych udziałów w polskich mediach.

Zdaniem krytyków nowe prawa to atak na stację TVN i wolność słowa w Polsce. Już we wtorek, czyli dzień przed głosowaniem w Sejmie, odbyły się pierwsze protesty. Były one kontynuowane zarówno w środę, jak i w czwartek.

Protesty przeciwko lex TVN

Największe demonstracje w czwartek miały miejsce w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. W stolicy Wielkopolski uczestnicy demonstracji na pl. Wolności unieśli w górę włączone telefony, tworząc łańcuch światła. Na proteście głos zabrał poseł Adam Szłapka z KO, szef Nowoczesnej. - Po tej dusznej pełnej złych ludzi sali sejmowej dobrze się tu czuję - mówi do tłumu.

Przeciwnicy lex TVN w stolicy Pomorza zebrali się na Długim Drzewnym. "Zdrajcy", "hańba", "skandal", "wolne media" - to tylko niektóre hasła wykrzykiwane przez tłum. Obecna na demonstracji prof. Ewa Graczyk, krytyczka literacka z Uniwersytetu Gdańskiego tak skomentowała środowe wydarzenia w Sejmie: - Takiej ilości cynicznych i podłych zachowań nie widziałam dawno. Było to przerażające. Wszystkimi siłami musimy starać się, aby te rządy skończyły się jak najszybciej. Ruszyli przeciwko TVN-owi, ale następny może być internet, wasze medium, wasz świat, musimy się przygotować do jego obrony.

W Krakowie protest rozpoczął się przy ul. Retoryka, gdzie mieści się regionalne biuro PiS. Po godzinnej pikiecie tłum ruszył w stronę Rynku Głównego. Jak podała "Gazeta Wyborcza", na transparentach znalazły się hasła: "Wolny naród, wolni ludzie, wolne sądy", "Nie ma wolności bez wolnych mediów", "Mamy dość", "Kukiz, mój kot ma większe jaja, a jest kastratem". Odczytano również listę posłów PiS, którzy zagłosowali za lex TVN. "Po każdym nazwisku tłum odpowiadał: - Będziesz siedział! Tylko przy Kukizie tłum krzyczał: Szmata" - podała "GW".

Demonstracje odbyły się również w Częstochowie, Szczecinie czy Olsztynie. Niewielki tłum zebrał się również przed Sejmem w stolicy.

Lex TVN przyjęty w Sejmie

W środę Sejm głosami części klubu PiS, posłów Kukiz'15 oraz niezrzeszonych przegłosował zmianę ustawy o radiofonii i telewizji. Według noweli, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Zdaniem opozycji, komentatorów i dziennikarzy celem ustawy jest atakiem na Grupę TVN (jej właścicielem jest amerykański koncern Discovery Communications) oraz wolność słowa w Polsce. Głębokie zaniepokojenie przyjętą ustawą wyraził sekretarz stanu USA Anthony Blinken i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurova.

Kontrowersyjna ustawa z Sejmu trafiła do Senatu, który ma miesiąc na wprowadzenie jej do porządku obrad. Jeśli senatorowie odrzucą ją w całości, to zmiana prawa znów wraca do Sejmu i posłowie bezwzględną większością głosów mogą obalić weto Senatu.

RadioZET.pl/TVN24.pl/Gazeta Wyborcza