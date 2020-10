Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Wyrok TK w sprawie aborcji jest zgodny z konstytucją i w świetle konstytucji innego wyroku być nie mogło - powiedział w oświadczeniu opublikowanym we wtorek prezes PiS.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK wywołał ogromne poruszenie i sprzeciw obywatelski. Od kilku dni w całej Polsce - m.in. Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, ale i mniejszych ośrodkach miejskich trwają masowe protesty. Manifestanci zbierają się w centrach miast, pod budynkami ministerstw, kościołami, a w stolicy także pod Sejmem i domem Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński po wyrok TK: innego być nie mogło

Jarosław Kaczyński od czwartku milczał. Aż do teraz, gdy wydał specjalne oświadczenie, które zostało opublikowane w formie nagrania w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. - Ten wyrok jest całkowicie zgodny z konstytucją, co więcej w świetle konstytucji innego wyroku w tej sprawie być nie mogło - stwierdził.

- Mamy całkowitą rację, jeśli chodzi o kwestie prawne. Tego wyroku nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji. Nie można tym bardziej uchwalić ustawy, który by dopuszczała "aborcję na życzenie", a takie jest żądanie skrajnej lewicy, sformułowane dzisiaj w Sejmie wśród okrzyków "Wojna, wojna!" - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS: brońmy kościołów, obronimy Polskę

Prezes PiS dodał, że należy bronić kościołów i świątyń kultu profanacją ze strony demonstrantów. - Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dzisiaj jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo - powiedział.

W jego opinii, zachowanie uczestników ogólnopolskich demonstracji jest - w dobie trwającej drugiej fali koronawirusa - nieodpowiedzialne. - Panuje pandemia koronawirusa, demonstracje będą kosztowały życie wielu osób. Ci, którzy do nich wzywają i w nich uczestniczą sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, dopuszczają się poważnego przestępstwa - ocenił.

Jego zdaniem "bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia". - Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali" - powiedział prezes PiS.

Jak stwierdził, "dziś jest czas, w którym musimy umieć powiedzieć "nie" temu wszystkiemu, co może nas zniszczyć, ale to zależy od nas, państwa, jego aparatu, ale przede wszystkim zależy od nas, od naszej determinacji, odwagi". - Obrońmy Polskę - zaapelował prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP/Facebook