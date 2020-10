Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiada powstanie nowej organizacji, która miałaby chronić kościoły przed środowiskami liberalno-lewicowymi. Wczoraj Bąkiewicz z grupką osób na oczach policji nie wpuścili do warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża aktywistek. - Środowiska lewicowe mówią, że to jest wojna. Tak, to jest wojna i my do tej wojny przystępujemy - stwierdził.