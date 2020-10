Kompromis aborcyjny w konstytucji? Takie rozwiązanie proponuje Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli rządzący nie skorzystają z naszej propozycji, by z uwagi na stan wyższej konieczności nie publikować wyroku TK, to proponujemy zmianę w konstytucji i na trwałe wpisanie do niej kompromisu aborcyjnego z 1993 roku - oświadczył w środę lider PSL.