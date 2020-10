O. Tadeusz Rydzyk skomentował trwające od kilku dni w całej Polsce protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. - To co się dzieje w związku z orzeczeniem TK w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji pokazuje, jaka jest w Polsce wolność, aż swawola - powiedział dyrektor Radia Maryja

Nie milkną echa czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego., który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK ws. aborcji. Protesty w całej Polsce

Wyrok TK wywołał protesty w wielu miejscach w Polsce, w Warszawie manifestacje odbywały się m.in. pod siedzibą Trybunału oraz w okolicy domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Protestowano także w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Katowicach - wydarzenia sprzeciwu gromadziły tysiące osób.

Z kolei w niedzielę przeprowadzono szereg akcji protestacyjnych, polegających na spacerowaniu wokół kościołów bądź wchodzeniu do nich i przerywaniu nabożeństw w celu wyartykułowania komunikatów protestacyjnych. W ten sposób przerwano m.in. mszę w katedrze w Poznaniu. Gorące sceny z udziałem policji i narodowców wydarzyły się natomiast pod bazyliką św. Krzyża w Warszawie.

Protest odbył się także w Toruniu - rozpoczął się w przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, a następie przybrał formę spaceru głównymi ulicami miasta i dotarł przed siedzibę Radia Maryja. Przed rozgłośnią uczestnicy marszu trzymali transparenty oraz krzyczeli hasła przeciwne działalności o. Tadeusza Rydzyka. Toruński redemptorysta i dyrektor RM skomentował już zresztą trwające od kilku dni protesty.

Rydzyk o protestach ws. aborcji: piekło to dopiero będzie

- Widzę co się dzieje w tej chwili w związku z orzeczeniem TK o niezgodności z konstytucją zabijania nienarodzonych niepełnosprawnych. Konstytucja to mówi i tak Trybunał orzekł. I za to też dziękujemy. W związku z tym co ta strona lewicowo-liberalna (robi), zobaczcie, jaka jest wolność w Polsce. Mówią w UE niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, że w Polsce nie ma wolności. Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola. To wyzywanie, te bluźnierstwa tej lewicy, lewactwa - mówił w Radiu Maryja.

Duchowny zachęcał, aby pomyśleć "skąd to idzie, jak to jest zorganizowane w całym świecie to działanie przeciwko życiu, działanie przeciwko normalności, działanie przeciwko naturze ludzkiej". - To o co tutaj chodzi - "róbta co chceta", "hulajta, piekła nie ma", "twoje ciało należy do ciebie i możesz robić co chcesz"? - pytał retorycznie na antenie swojej rozgłośni.

O. Rydzyk stwierdził, że jego zdaniem "to jest postępowanie, jakby Boga nie było, a życie bez Pana Boga to samobójstwo duchowe, degradacja osobowości, pójście w kierunku piekła, wybór wiecznego potępienia".

Dyrektor Radia Maryja powiedział też, że na przejściu w kierunku rozgłośni ktoś wymalował hasło "Piekło kobiet". - O, piekło to dopiero będzie, jeżeli nie będziemy słuchać Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy słuchać Pana Boga. Nikomu tego nie życzę, tego piekła. No, mądremu dość - skomentował o. Rydzyk.

RadioZET.pl/PAP