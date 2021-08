Protesty przeciwko lex TVN nie ustają. "Wolne media, wolna Polska!"

Lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, w środę uchwalił Sejm. Zdaniem opozycji, dziennikarzy oraz USA i Komisji Europejskiej to atak na TVN i wolność słowa. Pierwsze demonstracje przeciwko zmianom w prawie autorstwa posłów PiS odbyły się we wtorek i były kontynuowane w kolejnych dniach.

Jeśli uchwalona ustawa wejdzie w życie, to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą mogły posiadać większościowych udziałów w polskich mediach. W ocenie krytyków zmian to celowe uderzenie w Grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery Communications.

Protesty przeciwko lex TVN w kilku miastach

Sobotnie protesty przeciwko lex TVN odbyły się w kolejnych miastach. Jak podała "Gazeta Wyborcza", w Poznaniu na placu Wolności zebrało się 300-400 osób. - Nadal bronimy wolnych, niezależnych mediów, by wiedzieć, co dzieje się w tym kraju. Nie bronimy korporacji Discovery, jak niektórzy nam zarzucają - mówił na pikiecie Sławomir Majdański z Komitetu Obrony Demokracji (KOD). Protestujący skandowali: "Ręce precz od TVN". - Broniąc wolnych mediów, bronimy naszej demokracji - mówił z kolei Robert Chodyła, były dziennikarz TVP, a obecnie rzecznik Teatru Tańca.

W Łodzi w obronie TVN i wolności mediów przy Pasażu Schillera zebrało się około 200 osób. - W tej chwili jedynym obowiązującym prawem jest wola prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli coś dzieje się niezgodnie z jego wolą, natychmiast jest to kasowane - mówiła na proteście Dorota Ceran, była dziennikarka TVP zwolniona w 2016 r.

Z kolei na rzeszowskim Rynku w pikiecie przeciwko zmianom w ustawie medialnej udział wzięło kilkadziesiąt osób. - Kiedy mówimy, że Kaczyński z tęsknoty do PRL-u wprowadza nam tu PRL-bis, nie ma w tym, żadnej przesady. Władze dostarczają nam dowody każdego dnia. Dzięki wolnym mediom ważne tematy społeczne i różne afery wychodzą na światło dzienne - mówił Witold Domański z KOD. Tłum skandował: "Wolne media, wolna Polska!", "Wolne media, wolni ludzie! Stop bezprawiu!".

Mniejszy protest przeciwko lex TVN odbyło się również w Zakopanem.

Lex TVN uchwalony w Sejmie

W środę Sejm głosami części klubu PiS, posłów Kukiz'15 oraz niezrzeszonych przegłosował zmianę ustawy o radiofonii i telewizji. Według noweli, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Zdaniem opozycji, komentatorów i dziennikarzy celem ustawy jest atakiem na Grupę TVN (jej właścicielem jest amerykański koncern Discovery Communications) oraz wolność słowa w Polsce. Głębokie zaniepokojenie przyjętą ustawą wyraził sekretarz stanu USA Anthony Blinken i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurova.

Kontrowersyjna ustawa z Sejmu trafiła do Senatu, który ma miesiąc na wprowadzenie jej do porządku obrad. Jeśli senatorowie odrzucą ją w całości, to zmiana prawa znów wraca do Sejmu i posłowie bezwzględną większością głosów mogą obalić weto Senatu.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza