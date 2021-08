"Będziemy krzyczeć, walczyć, zwyciężymy". Tusk przemawiał na proteście pod Sejmem

W kilkudziesięciu miastach w całej Polsce organizowane są manifestacje w obronie wolnych mediów i pod hasłem sprzeciwu wobec pomysłu PiS, które chce przeforsować uderzającą w telewizję TVN nowelizację ustawy medialnej.

Najliczniejszy protest odbywa się w Warszawie. Uczestniczą w nim m.in. dziennikarze i politycy opozycji. Wśród nich jest również lider PO Donald Tusk, który odczytał oświadczenie Platformy Obywatelskiej w sprawie wolnych mediów. W oświadczeniu podkreślono, że wolne i niezależne media są jednym z najważniejszych filarów demokracji.

Tusk na proteście pod Sejmem: ta władza chce zamknąć niezależne media

- To one, obok niezawisłych sądów i przestrzegania praw mniejszości odróżniają demokrację od dyktatury, czy państwa autorytarnego. Pluralizm medialny w Polsce to zdobycz zmian przełomowego dla Polski roku 89. Przemian, które w sferze mediów przyniosły powiew wolności, a zakończyły czas politycznej cenzury i komunistycznej propagandy - czytał lider PO. Dodał, że celem nowelizacji jest powrót do komunistycznych wzorców, "wzorców jednolitych mediów, jednego przekazu, jednej propagandy".

To system, którego celem jest zapewnienie bezkarności rządzącym. Wyjęcie władzy spod jakiejkolwiek społecznej kontroli, by ludzie pozbawieni wiedzy o jej nieprawościach pozostali bezradni i bezwolni. Stwierdzamy, że każdy zamach na niezależność i pluralizm mediów jest jednocześnie zamachem na podstawy polskiej demokracji, podstawy wolności obywatelskich oraz wartość prawdy w życiu publicznym Donald Tusk

Zwracając się do manifestantów Tusk powiedział, że są oni "nadzieją, której czasami brakuje politykom i polityce". - Dzisiaj w Polsce wzbiera fala ludzi, którzy nie będą patrzyli na siebie nieufnie, bo mają przed sobą wielki cel, bo wiedzą, że tylko razem, tylko z pełną energią będziemy w stanie przeciwstawić się tej złej fali - fali pogardy, fali nienawiści, fali kłamstwa - powiedział lider PO.

Dodał, że obecna władza "chce zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę z tego, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda". - Można oprzeć przez jakiś czas władzę na kłamstwie, na strachu, na obojętności, na rezygnacji i zwątpieniu ludzi, ale myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu was wszystkich. Nie wygracie, bo my nie będziemy milczeć, będziemy głośno krzyczeć. Nie będziemy słuchać waszych kłamstw - powiedział Tusk.

"Lex TVN" w Sejmie. Projekt uderza w największą prywatną telewizję w Polsce

Projekt PiS - którym Sejm ma zająć się w środę - dotyczący nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

Przypomnijmy, że flagowy kanał informacyjny grupy - TVN24 - czeka na decyzję ws. przedłużenia koncesji na nadawanie na terenie Polski. Obecna koncesja wygasa 26 września 2021 roku, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dziś nie podjęła decyzji w tej sprawie.

