Lex TVN, jak potocznie nazywany jest projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, dzieli koalicję rządzącą Zjednoczonej Prawicy. Politycy PiS optują za zmianami, które zakażą posiadania udziałów w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem krytyków taki projekt ustawy ma uderzyć w TVN, którego właścicielem jest amerykańska korporacja Discovery Communications.

Zmian nie zamierza poprzeć Porozumienie Jarosława Gowina. PiS, który nie zamierza wycofywać się z lex TVN, szuka większości. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS, powiedział reporterce Radia ZET Karolinie Olszewskiej-Merk, że ostateczna decyzja ws. głosowania nad projektem zapadnie w środę rano.

Protesty w obronie TVN i wolnych mediów

We wtorek kilkanaście formacji i stowarzyszeń, m.in. Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, Grand Press Found, Ogólnopolski Strajk Kobiet i środowiska prawnicze organizuje w blisko 80 miastach Polski manifestacje w obronie TVN i niezależności mediów. Ich start zaplanowano na godz. 18.

Największa demonstracja spodziewana jest przed Sejmem, gdzie uczestniczyć mają m.in. parlamentarzyści głównych sił opozycyjnych, w tym lider PO Donald Tusk. Natalia Kowalik z Akcji Demokracji przypomniała, że Akcja Demokracja rozpoczęła niedawno zbiórkę pod apelem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji na nadawanie dla TVN24. Wniosek w tej sprawie stacja złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym zeszłego roku. Obecna koncesja dla TVN24 wygasa 26 września. Według Kowalik apel podpisało już 20 tysięcy ludzi.

Scenariusz stołecznej demonstracji obejmuje cztery bloki wystąpień. W pierwszym przemawiać mają dziennikarze (m.in. Seweryn Blumsztajn z "Gazety Wyborczej" i Jacek Żakowski z "Polityki"), w drugim - prawnicy, trzecim - przedstawiciele organizacji pozarządowych i w czwartym - politycy. Część "polityczną" otworzyć ma wystąpienie lidera Platformy Donalda Tuska, następnie głos zabiorą m.in. wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), Michał Kobosko (Polska 2050) oraz Małgorzata Tracz (Koalicja Obywatelska, Zieloni).

Lex TVN. Kaczyński o "narkobiznesie"

30 lipca projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji przyjęła, wraz z poprawkami sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Przeciwko zaproponowanym przez PiS zmianom protestują Amerykanie. W zeszłym tygodniu najpierw grupa tamtejszych senatorów, a później kongresmenów ostrzegła Polskę przed ograniczaniem wolności mediów.

"To prawo, jeśli zostanie przyjęte, stanowiłoby dyskryminację przeciwko spółkom spoza UE i prawdopodobnie zmusiło do wyjścia z Polski ważnego inwestora z USA zatrudniającego kilka tysięcy osób" - oświadczyli amerykańscy senatorowie. "Jakakolwiek decyzja, by wcielić to prawo w życie, może mieć negatywne konsekwencje dla obronnych, biznesowych i handlowych relacji" - dodali, apelując do Warszawy o zastanowienie się przed działaniem mogącym mieć wpływ na relacje USA i Polski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zgadza się na zaproponowaną przez Porozumienie Jarosława Gowina poprawkę do projektu lex TVN. Zgodnie z nią, właścicielami mediów w Polsce mogłyby być podmioty z państw OECD. - Ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne. Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny - zaznaczył Kaczyński.

RadioZET.pl/PAP