W całym kraju przeciwnicy wyroku TK będą przerywać msze w kościołach

Organizatorzy protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego zapowiedzieli, że w całym kraju będą przerywane msze święte w kościołach. „Obowiązkowa msza, mówicie sukienkowym co myślicie – zapowiadał Strajk Kobiet.

Protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją, nie tracą na sile. Aktywiści zapowiadali wczoraj, że protest przeniesie się na grunt kościołów, w których pojawia się przekaz zbieżny z tym u przeciwników aborcji.

- Wiecie, jak cieszą się kościelni sadyści? Wiecie, jak jutro katofanatycy będą świętować zwycięstwo nad kobietami? Fakt legalizacji tortur? Popsujmy im humory! Bo cieszą się przedwcześnie! – zapowiedział Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Protesty przeciwko zaostrzeniu p. aborcyjnego w kościołach. "Mówicie co myślicie"

Z kolei Strajk Kobiet, ruch koordynujący wcześniej m. in. Czarne Protesty, zapowiedział wprost „niedzielne akcje sabotażu”. - Akcje sabotażu, nd - obowiązkowo msza. Mówicie sukienkowym, co myślicie – czytamy.

Pierwsza fotorelacja pojawiła się z kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Na zdjęciu widzimy aktywistę stojącego tyłem do księdza, z napisem „Módlmy się o prawo do aborcji”.

