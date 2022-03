Joe Biden przebywa w Polsce ze swoją pierwszą oficjalną wizytą jako prezydent USA. Pomiędzy godz. 17:30 a 18 w sobotę wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Według Białego Domu wystąpienie będzie dotyczyło "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Wcześniej Biden spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim oraz premier Mateuszem Morawieckim i prezydentem Warszawy na Stadionie Narodowym. Amerykański przywódca, wraz z sekretarzami obrony i stanu USA, odbył rozmowy z ukraińską delegacją w Polsce - na czele z ministrem obrony i szefem dyplomacji.

Przemówienie prezydenta USA na Zamku Królewskim. Biden będzie mówił o Ukrainie i Rosji

Po spotkaniu z ukraińskimi uchodźcami na Stadionie Narodowym Biden mówił dziennikarzom, że "ci ludzie chcą po prostu się przytulić i powiedzieć: dziękujemy". - Każde z tych dzieci mówiło coś na zasadzie: "pomódl się za tatę, za brata, za dziadka, bo oni tam są i walczą - relacjonował Biden.

Przyznał, że sam pamięta, jak to jest, kiedy ma się kogoś w strefie wojny. - Co rano się wstaje i człowiek się zastanawia, modli się, żeby ten ktoś się odezwał - podkreślił Biden. O Ukraińcach, z którymi się spotkał, amerykański prezydent mówił, że "to są cudowni ludzie". - Dwie osoby były tam z Mariupola - zaznaczył prezydent. Na pytanie, co myśli o rosyjskim prezydencie Władimirze Putinie, kiedy obserwuje, co on zrobił z tymi ludźmi, których spotkał na stadionie, Biden odparł: - Jest rzeźnikiem.

W piątek prezydent USA na kilka godzin był w Rzeszowie, gdzie spotkał się z amerykańskimi żołnierzami, którzy stacjonują na Podkarpaciu. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach pojawią się kolejni wojskowi USA, którzy wzmocnią wschodnią flankę NATO.

