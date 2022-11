Kulisy alkoholowej nocy posła PiS. "Ścięło go po drodze"

Przemysław Czarnecki trafił w nocy z 20 na 21 października do izby wytrzeźwień na ul. Kolskiej w Warszawie. Wcześniej posła PiS znaleziono leżącego obok przystanku autobusowego na stołecznym Wilanowie. Miał mieć ok. dwa promile alkoholu w organizmie.

Czarnecki - prywatnie syn europosła PiS Ryszarda Czarneckiego - wyszedł z "wytrzeźwiałki" 21 października. Jeszcze tego samego dnia opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przepraszał za swoje zachowanie. Został również zawieszony w prawach członka partii.

Poseł PiS nieprzytomny na przystanku. "Padł mu telefon"

"Super Express" poznał kulisy tamtej feralnej nocy. Okazało się polityk imprezował wieczorem z kilkoma kolegami w Warszawie. Mimo bycia pod wpływem alkoholu, poseł towarzyszył jednemu ze znajomych w podróży taksówką, a nawet pomógł mu wejść do mieszkania.

- Kiedy chciał zadzwonić po taksówkę dla siebie, padł mu telefon. Nie miał chyba przy sobie ładowarki. Postanowił więc pojechać autobusem do domu, ale go ścięło po drodze. I tak go ścięło, że znalazł się na przystanku na Wilanowie. Patrolująca okolicę straż miejska znalazła go nad ranem - opowiadał w rozmowie z "SE" ważny polityk PiS.

Inny z rozmówców dziennika podkreślał, że Czarnecki junior ma świadomość tego, co zrobił. - Bije się w piersi i niczego się nie wypiera. Jest mu na pewno głupio. Jest ciągle zawieszony [...] i gdyby teraz odbyły się wybory, nie mógłby kandydować. A jak będzie za rok, to zobaczymy. Wszystko jest możliwe - mówił.

RadioZET.pl/se.pl