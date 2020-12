Kolejne, skandaliczne słowa Czarnka. "LGBT to neomarksizm w czystej postaci"

Przemysław Czarnek , minister edukacji udzielił wywiadu gazecie "Rzeczpospolita", w którym – po raz kolejny zresztą – uderzył w społeczność osób LGBT . Rozmowa ukazała się w weekendowym dodatku "Plus Minus".

Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki twierdzi, że LGBT to "ideologia", która przypomina komunizm. "Wspólny jest antropologiczny błąd, fałszywa wizja człowieka towarzysząca wszystkim tym ideologiom" – przekonuje Czarnek. "Dla mnie ideologia LGBT, gender, to neomarksizm w czystej postaci" - powiedział w rozmowie z gazetą. Zastrzegł jednak, że nie porównuje aktywistów LGBT do neonazistów.

Zdaniem Czarnka człowiek, który "bałby się swoich poglądów, nie byłby dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje, zwłaszcza w świecie nauki". "To poprawność polityczna zagoniła konserwatystów do narożnika" - powiedział minister "Rzeczpospolitej". "Zdominowali nas ludzie lewicy, którzy mają niewiele wspólnego z wolnością" - wskazał. Dodał, że często są "radykałami, nietolerancyjnymi wobec światopoglądu konserwatywnego, chrześcijańskiego".

Szef resortu edukacji uważa, że teraz mamy taką sytuację, iż niektóre środowiska akademickie - jak powiedział gazecie - "atakują ministra posługując się zmanipulowanymi cytatami". "Ale tak naprawdę za to, że chce zagwarantować w świecie akademickim wolność" - stwierdził. "Czy ja powiedziałem, że chcę rugować z uczelni światopogląd liberalno-lewicowy? Że będę zabraniał profesorom wypowiedzi?" - zapytał minister w rozmowie z dziennikiem. Według niego "tamta strona skarży konserwatystów, dąży do usunięcia ich z pracy".

Jak stwierdził w dzienniku, "może to przegięcie wywołało zapotrzebowanie na ministra, który będzie się wypowiadał jasno po stronie wolności dla wszystkich". Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy minister edukacji w haniebny sposób wypowiada się o osobach LGBT. Kiedy jeszcze był posłem, na antenie prorządowej telewizji publicznej stwierdził, że "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym". - Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym - taka wypowiedź padła wtedy z jego strony.

