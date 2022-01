Apelują do Dudy. "Trzeba ratować szkołę przed zamordyzmem i zakusami Czarnka"

Co dalej z lex Czarnek? Na godz. 16 planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MEiN ws. nowelizacji Prawa oświatowego. Lewica wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego apeluje do głowy państwa, by o problemach oświaty porozmawiać w szerszym gronie w ramach okrągłego stołu - z nauczycielami, uczniami czy samorządowcami. - Trzeba ratować polską szkołę przed zamordyzmem - mówi posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Co prezydent postanowi ws. lex Czarnek? Na godzinę 16 Andrzej Duda zaprosił do Pałacu szefa MEiN. Tematem spotkania ma być projekt zmian w prawie oświatowym. Szef gabinetu głowy państwa Paweł Szrot pytany w połowie stycznia o doniesienia medialne, według których Duda ma wątpliwości w kwestii zbyt szerokich uprawnień kuratorów, mówił, że prezydent przeanalizuje nowelizację Prawa oświatowego, tak jak każdą ustawę, która trafia na jego biurko.

Tydzień temu z posłankami KO w sprawie lex Czarnek spotkała się Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. - Pani prezydentowa zgodziła się z nami, że są to niebezpieczne zapisy dla polskiej szkoły. To obiecująca informacja - oceniła wówczas Krystyna Szumilas, była wiceminister edukacji. Projekt ustawy wzmacniający m.in. rolę kuratorów oświaty został już przyjęty przez Sejm. Teraz zajmą się nim senatorowie.

Co dalej z lex Czarnek? Lewica i ZNP apelują do prezydenta

W poniedziałek podczas wspólnej konferencji przed Pałacem Prezydenckim przedstawiciele Lewicy i Związku Nauczycielstwa Polskiego mówili, że konieczne są rozmowy ws. zmian legislacyjnych. - Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o to, żeby zorganizował spotkanie z nauczycielami, związkami nauczycielskimi, rodzicami, uczniami i szeroko rozumianymi środowiskami oświatowymi tak, żeby - decydując się, co dalej zrobić z tą ustawą - był dobrze poinformowany - mówiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że "to groźna ustawa, która zabetonuje polską szkołę na lata".

Posłanka zaznaczyła, odwołując się do spotkania posłanek Koalicji Obywatelskiej z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą w tej sprawie, że małżonka prezydenta może się wstawić ws. Prawa oświatowego, ale decydujący głos ma prezydent. - I to z nim, z prezydentem Andrzejem Dudą, powinni móc się spotkać nauczyciele, rodzice, uczniowie, samorządowcy, a także przedstawiciele i przedstawicielki opozycji - dodała.

Trzeba ratować polską szkołę przed zamordyzmem i zakusami Przemysława Czarnka. Prezydent Andrzej Duda ma w rękach ten ratunek. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica)

- To naprawdę nie powinno być tak, że pod żyrandolem, na salonach, w Pałacu Prezydenckim, goszczony jest autor tej groźnej ustawy, a prezydent nie znajduje czasu na to, żeby spotkać się z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy samorządowcami - dodała.

"Wiedza na temat lex Czarnek znikoma bądź jednostronna"

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przypomniał, że za prezydentury Lecha Kaczyńskiego odbywały się spotkania ze stroną społeczną ws. edukacji, a podczas obecnej prezydentury do takiego spotkania nie doszło, co Broniarz ocenił jako "lekceważenie głosu opinii publicznej, lekceważenie głosu środowiska nauczycielskiego, ale także rodziców, organizacji pozarządowych".

- Apelujemy do pana prezydenta o to, żeby zechciał znaleźć czas na spotkanie z przedstawicielami strony społecznej, z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, innych związków zawodowych działających w oświacie, ale także z organizacjami rodzicielskimi, bo dopiero wówczas pozna tę drugą stronę i inne barwy ustawy lex Czarnek, ustawy lex Wójcik i zagrożeń, które z tych projektów wynikają - mówił Broniarz. - Nasz niepokój jest tym większy, że słuchając w ubiegłym tygodniu pani Janke, urzędniczki Kancelarii Prezydenta, mamy nieodparte wrażenie, że wiedza na temat założeń lex Czarnek jest znikoma bądź też bardzo jednostronna - dodał.

Lex Czarnek. Opinia kuratora i zgoda rodziców

Według nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań tej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego, a także pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie. W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Według szefa MEiN nowelizacja "daje transparentność w kwestii tego, co prezentować będą organizacje pozarządowe w szkołach". Według opozycji nowe przepisy spowodują "koniec autonomii szkół i wprowadzą ręczne sterowanie".

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski/Radio ZET