Apel o dymisję Przemysława Czarnka, skierowany do premiera i prezydenta, podpisało ponad 340 przedstawicieli środowiska akademickiego. Trafił on do obu kancelarii drogą elektroniczną.

List zwieńczają podpisy 345 osób z szeroko rozumianego środowiska akademickiego. Pojawiają się w nim naukowcy Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, czy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Środowisko akademickie domaga się dymisji Czarnka. "Brak poszanowania ludzi o innych poglądach"

W apelu zaznaczono m.in., że ostatnie wypowiedzi ministra Czarnka rażą brakiem "poszanowania ludzi o innych poglądach". Szefowi resortu edukacji zarzuca się też "ukrainofobię, antysemityzm, dehumanizację osób nieheteronormatywnych, mizoginizm oraz pochwalanie kar cielesnych wobec dzieci".

Autorzy pisma przekonują, że powołanie na stanowisko ministra „osoby o takich poglądach budzi zdecydowany sprzeciw i grozi całkowitym załamaniem się rozwoju edukacji i nauki, których jednym z celów (poza przekazywaniem wiedzy) jest kształtowanie postawy dialogu i szacunku dla każdego człowieka oraz otwartości na inne poglądy”. Przypomnijmy, jedną z pierwszych decyzji Czarnka było odwołanie z resortu dyrektor ds. programowych.

Szef MEN zapowiedział finansowe ukaranie uczelni, które wsparły Strajk Kobiet, poprzez nieprzyznanie środków na badania naukowe. - W naszej ocenie jest to absolutnie niedopuszczalne, bowiem w ocenie wniosków i badań powinny być stosowane wyłącznie kryteria merytoryczne. A do oceny wniosków na badania naukowe dr hab. Przemysław Czarnek nie ma ani kwalifikacji, ani uprawnień - piszą autorzy apelu.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że współczesna gospodarka krajów rozwiniętych nie opiera się na taniej sile roboczej, lecz na rozwoju nauki i przemysłu kreatywnego. - Znamieniem nowoczesnego kształcenia stało się wzmacnianie kreatywności i innowacyjności, a tym samym rezygnacja z systemu edukacji, którego celem miałoby być odgórne urzędnicze zarządzanie sposobami myślenia - czytamy w apelu.

