Edukacja to nie polityka, nauczyciele nie dadzą się zastraszyć - pisze zarząd główny ZNP w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Nauczyciele chcą odwołania Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Przemysław Czarnek tworzy podziały, jakich w wolnej Polsce nie było, mija się z prawdą, nie szanuje mniejszości i nie słucha nauczycieli - to niektóre zarzuty sformułowane przez nauczycieli z ZNP w liście do premiera. - Lista jest długa, a dopełniają ją najnowsze zmiany w prawie oświatowym autorstwa ministra - tłumaczy Sławomir Broniarz prezes ZNP.

Zdaniem szefa resortu edukacji, zmiany mają "dać gwarancję rodzicom, że to oni będą decydować o tym, czego będą uczyć się ich dzieci poza podstawami programowymi". Proponowana nowelizacja prawa oświatowego budzi jednak sprzeciw nie tylko opozycji, która domaga się dymisji ministra, ale także dyrektorów i nauczycieli.

Nauczyciele apelują do premiera o odwołanie Czarnka

Nauczycielom nie podoba się, że Ministerstwo Edukacji chce zwiększyć nadzór kuratorów nad dyrektorami szkół. - Kurator ma mieć prawo do decydowania o tym, kogo możemy zaprosić do szkoły, a których organizacji zaprosić tam nie wolno. A ostatnio minister sprawiedliwości wprowadził zapis o karze więzienia dla dyrektora szkoły. To jest próba zastraszenia tego środowiska - uważa Broniarz. Ministerstwo zamierza też ułatwić zwalnianie dyrektorów, którzy nie zastosują się do zaleceń organu sprawującego nadzór.

Minister edukacji przedstawił niedawno nowe propozycje dla szkół. Chce m.in. obowiązkowych lekcji religii (lub etyki, prowadzonej przez księży i katechetów) i wkluczenie z przestrzeni publicznej treści dotyczących mniejszości LGBT.

RadioZET.pl/oprac. AK