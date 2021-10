Dziwię się związkom zawodowym, które zamiast merytorycznie dyskutować, próbują wyprowadzać ludzi na ulicę, ale to jest wolny kraj, każdy może protestować – powiedział we wtorek szef MEiN Przemysław Czarnek. Tak skomentował zapowiedź manifestacji nauczycieli i pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP.

Protest nauczycieli odbędzie się w październiku z powodu niezadowolenia z polityki oświatowej rządu. Szef największego związku nauczycieli w kraju (ZNP), Sławomir Broniarz, ogłosił we wtorek, że dojdzie do niego już w sobotę, 9 października.

Do sprawy odniósł się we wtorek po południu na konferencji prasowej minister edukacji. Na początku odparł, że nie odmawia nikomu – jak na wolny kraj przystało – prawa do protestu. Potem odniósł się do meritum.

Będzie protest nauczycieli. Czarnek o ZNP: "Wyprowadzają ludzi na ulice"

- Nie bardzo rozumiem protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Myśmy sobie wyznaczyli termin i dla związków zawodowych, i dla przedstawicieli samorządów do 8 października. To termin na ustosunkowanie się pisemne do naszych propozycji – powiedział minister.

I podkreślał, że MEiN zaproponował zwiększenie subwencji oświatowej o 8 miliardów złotych na podwyżki dla nauczycieli. – To ponad 1400 zł brutto podwyżki dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, którego przeciętnie wynagrodzenie będzie wynosiło 4900 zł brutto. 1420 zł więcej niż dzisiaj – zapewniał Przemysław Czarnek.

Ocenił, że protest podsycają związku zawodowe. – Zamiast merytorycznej dyskusji próbują ludzi wyprowadzać na ulicę, ale powtarzam: to jest wolny kraj, każdy może protestować, tylko niech nikt nie mówi, że 1420 zł podwyżki, 36 proc. podwyżki, to jest nic, bo to jest obrażanie wszystkich innych zawodów – dodał szef MEiN.

RadioZET.pl