"Żadnych porażek nie widzę". Czarnek bezkrytyczny w ocenie swojej pracy

Przemysław Czarnek jest bezkrytyczny w ocenie swojej pracy w urzędzie ministra edukacji i nauki. Dał temu wyraz zapytany we wtorek na konferencji przez jednego z dziennikarzy.

Reporter pytał ministra, przypominając, że wkrótce minie rok od objęcia przez niego urzędu, o największy sukces i porażkę w czasie pracy w resorcie. Skończyło się na wyliczaniu sukcesów i stwierdzeniu, że porażek nie było.

Przemysław Czarnek ocenił swoją pracę. "Żadnych porażek nie widzę"

- Wszystkie punkty, które sobie założyłem i które przedstawiłem kierownictwu partii (PiS, przyp.), premierowi, są realizowane. Nie ma ani jednego, który nie byłby zrealizowany albo nie byłby w fazie realizacji – mówił Przemysław Czarnek.

Atak za krytykę w mediach. "Nie kłamcie, to będą inne sondaże"

Wyliczał chętnie sukcesy, za które uważa zmianę punktacji czasopism akademickich (znaczny wzrost tych teologicznych, zwłaszcza na KUL-u), program wspomagania dzieci po COVID-19, program "Poznaj Polskę" (dopłaty do tzw. patriotycznych wycieczek, np. śladem kard. Stefana Wyszyńskiego). – Państwo wyśmiewaliście je w swoich mediach, gratuluję samopoczucia – ironizował minister.

Zapytany o sondaż sprzed miesiąca (SW Research dla Rp.pl), w którym 57 proc. respondentów uważało, że szkoła przy ministrze Czarnku zmienia się na gorsze, odparł: - Jak pan najpierw nakłamie na człowieka, przedstawi go w czarnych barwach, a później zapyta: czy ten człowiek się podoba, to czego się pan spodziewa. Nie kłamcie, to będziecie mieć inne wyniki sondażu – zakończył.

RadioZET.pl