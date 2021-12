Przemysław Czarnek był w poniedziałek pytany przez portal wPolityce.pl m.in. o to, "w jakich kategoriach ocenia groźby Donalda Tuska, które w niedzielę zostały wyartykułowane w formie cytatu z Miłosza". - Marne, nędzne, małe, charakterystyczne dla tego człowieka, który nic dla Polski dobrego nie zrobił. Wyrządził wiele zła w Polsce, kiedy był premierem. Nic dla Polski dobrego nie zrobił, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Dzisiaj jest po prostu frustratem, który czegoś się boi, a chyba wiemy czego - odpowiedział szef MEiN.

W ocenie Czarnka "po to wrócił Tusk do Polski, żeby jątrzyć, żeby wzbudzać negatywne emocje, żeby wprowadzać ogromne podziały i straszyć".

Czarnek kontra Tusk. Poszło o cytat z wiersza Miłosza

Na pytanie, czy "sądzi, że Donald Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie wypracować programu, który byłby konkurencyjny dla programu PiS", Czarnek odparł, że "to jest zupełnie oczywiste". - Nie ma żadnej konstruktywnej dla Polski wypowiedzi Donalda Tuska, w przeciwieństwie do konstruktywnych wypowiedzi »Für Deutschland«, ale to już wielokrotnie słyszeliśmy. Jest o tym przekonany, dlatego ucieka się tylko i wyłącznie do takich tanich sztuczek manipulacyjnych i agresywnych - stwierdził Czarnek.

Szef PO Donald Tusk podczas niedzielnej manifestacji m.in. przywołał słowa Czesława Miłosza, które umieszczono na pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku, po tym, jak wygrała Solidarność. - Ci ludzie, którzy wówczas te słowa Czesława Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców, oni dziś by dedykowali dokładnie te same słowa tej władzy, która dziś Polskę rujnuje - powiedział wówczas Tusk.

Zdaniem lidera PO "te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania". - Adresuję je do mieszkańca tego Pałacu i jego mocodawcy: »Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta«. Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie - powiedział Tusk.

RadioZET.pl/PAP