- Radio Maryja to ważny element debaty publicznej, w istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym - napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście z okazji 29. rocznicy powstania rozgłośni.

W sobotę w Toruniu celebrowano 29. rocznicę założenia Radia Maryja. Uroczysta msza święta odbyła się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. W świątyni obecni byli m.in. ministrowie obrony Mariusz Błaszczak oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a także były szef MON Antoni Macierewicz.

To nie jedyni politycy obozu rządzącego, którzy wyrażają wdzięczność toruńskiej rozgłośni oraz kierującemu nią redemptoryście Tadeuszowi Rydzykowi. Swój list, który odczytano na antenie, wysłał także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Czarnek napisał list do Rydzyka

"Wielce Czcigodny Ojcze Dyrektorze, składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Bardzo się cieszę, że od prawie trzech dekad głos tej katolickiej rozgłośni gości w tysiącach domów w całej Polsce. Radio Maryja to ważny element debaty publicznej. W istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym. Swoje posłannictwo Radio Maryja opiera na uniwersalnych wartościach europejskiej cywilizacji, na jej chrześcijańskim fundamencie" - podkreślił minister w liście do o. Tadeusza Rydzyka.

Czarnek podziękował dyrektorowi Radia Maryja, wszystkim redaktorom i pracownikom za niezwykłą rzetelność, profesjonalizm oraz odwagę w mówieniu o sprawach ważnych i bliskich dla tysięcy Polaków. Wyraził najwyższe uznanie dla konsekwentnie realizowanej misji jednoczenia i umacniania więzi, podkreślając nieocenione zasługi rozgłośni w budowaniu narodowej wspólnoty.

"Z okazji jubileuszu Radia Maryja przekazuję najlepsze życzenia oraz serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników i radiosłuchaczy. Życzę, aby rozgłośnia stale się rozwijała, unowocześniała i docierała ze swoim przekazem do nowych odbiorców, a jej głos był coraz bardziej słyszalny w przestrzeni publicznej. Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji umacnia i prowadzi całą radiową społeczność, a wszystkich twórców i redaktorów wspiera w realizacji najważniejszych przedsięwzięć" - życzył minister.

Oburzające słowa Rydzyka i zawiadomienie do prokuratury

Urodziny Radia Maryja stały się przedmiotem wielu kontrowersji. Na zdjęciach z uroczystości widać, że kilkunastu jej uczestników (duchownych) nie ma na sobie maseczek. Bez maseczki przemawiali także Ziobro i Błaszczak. W tej sprawie zawiadomienie do prokuratury złożyła już toruńska posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

- Patrzyłam na to wszystko z obrzydzeniem, zresztą nie tylko ja. Każdego dnia na ulicach całej Polski zatrzymywani i spisywanie są ludzie, którzy pokojowo demonstrują w maseczkach po ulicach. Są sprawdzani ludzie, którzy chodzą do klubów fitness, centrów handlowych - czy mają maseczkę, czy jej nie mają. A tutaj w Toruniu odbywa się regularna impreza na 200 osób, na której nie było ani sanepidu, ani Policji i nikt nikogo o nic nie pyta" - wskazała podczas konferencji prasowej parlamentarzystka.

To jednak nie wszystko. Największe oburzenie wywołały słowa Rydzyka, którymi usprawiedliwiał on pedofilię w kościele i twierdził, że to księża są ofiarami nagonki mediów i opinii publicznej. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. (...) Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - mówił dyrektor Radia Maryja, dodając, że "co porządniejszy Polak, katolik, ksiądz, to biją w niego" (obydwa cytaty za: fakt24.pl).

RadioZET.pl/PAP/fakt24.pl