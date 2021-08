Przemysław Czarnek spotkał się z młodzieżą LGBT. "Z jego retoryki było czuć uprzedzenie"

Przemysław Czarnek uczestniczył zdalnie w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Forum LGBT. Odbyło się ono w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Na miejscu był wiceszef ministerstwa edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Wiktoria Magnuszewska z Młodzieżowego Forum LGBT+ powiedziała, że aktywiści zapytali ministra o jego krzywdzącą retorykę w stosunku do osób LGBT+, a także kobiet. – Na początku spotkania zostaliśmy zapewnieni przez ministra, że otacza nas szacunkiem jako osoby nieheteronormatywne, jakkolwiek z jego retoryki było czuć uprzedzenie. Ja nie raz czułam się traktowana z góry w naszej dyskusji – oceniła Magnuszewska. Dodała, że z ust ministra padły stwierdzenia, że „ideologia LGBT zagraża Polsce i rodzinie”.

– Minister zapewnił także na spotkaniu, że wszelkie ataki z jego strony wobec społeczności LGBT+ mają na celu tylko i wyłącznie obrażać ideologię LGBT, nie osoby – przekazała aktywistka. Zwróciła uwagę, że minister poproszony o sprecyzowanie, co dokładnie rozumie przez „ideologię LGBT”, nie był w stanie tego rozbić. – Czekamy więc na wypowiedź pisemną, by dowiedzieć się, co ma na myśli stosując termin „ideologia LGBT” – poinformowała Magnuszewska.

Według aktywistki minister stwierdził także, że nie rozumie, jakie prawa homoseksualistów są łamane w szkołach. – Zapytany o działania, które planuje podjąć, aby zmniejszyć ilość zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do osób nieheteronormatywnych, minister zapewnił, że będzie bronił ich prawa do sfery prywatnej, a także prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami – relacjonowała Magnuszewska.

Na spotkaniu był obecny także siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego i aktywista Młodzieżowego Forum LGBT+ Franek Broda. – Ja również zostałem urażony przez ministra Czarnka jako płeć męska. Minister stwierdził, że panowie nie powinni opiekować się dziećmi w przedszkolu. Dodał, że kobiety są inteligentniejsze niż mężczyźni. Oczywiście kobiety są bardzo inteligentne, ale mam nadzieję, że pan minister już więcej nie dopuści się szowinizmu w żadną stronę, nie tylko wobec kobiet – podsumował Franek Broda.

Natomiast Laura Kwoczała z Młodzieżowego Forum LGBT+ oceniła, że jej rozmowa z wiceszefem resortu Tomaszem Rzymkowskim w kwestii okrągłego stołu o przyszłości polskiej edukacji „była bardzo fair”. Wyraziła zadowolenie, że MEiN chce i nie boi się z przedstawicielami forum rozmawiać.

Minister Czarnek na spotkaniu powiedział, że „każdy człowiek ma prawo do ochrony życia prywatnego i do decydowania o swoim życiu osobistym, co wynika z konstytucji”. Media społecznościowe MEiN opublikowały post w mediach społecznościowych, w którym zrelacjonowano spotkanie. „Minister Przemysław Czarnek podziękował za merytoryczną i spokojną rozmowę” – czytamy we wpisie ministerstwa.

Aktywiści z Młodzieżowego Forum LGBT+ przekazali, że spotkania będą kontynuowane. Piątkowa rozmowa z ministrem ich nie usatysfakcjonowała, ponieważ trwała tylko pół godziny, a Przemysław Czarnek nie przedstawił żadnych konkretów.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Zdziebłowski/oprac. AK