Czarnek w TVP znów ostrzega przed LGBT. "Na to pozwalać w szkołach nie możemy"

Ludzie LGBT to ludzie, a ideologia LGBT to ideologia – powtarzał we wtorek w TVP Przemysław Czarnek. Poseł PiS, który po rekonstrukcji rządu miałby zająć się resortem edukacji i nauki, na antenie podkreślał stanowczo: „nie pozwolimy na mącenie dzieciom w głowie jakimiś ideologiami”.

Przemysław Czarnek, który według niepotwierdzonych jeszcze informacji ma wejść do rządu jako szef nowo utworzonego resortu edukacji i zastąpić tym samym Dariusza Piontkowskiego (obecnego szefa MEN) i Wojciecha Murdzka (obecnie ministra nauki i szkolnictwa wyższego), był we wtorek wieczorem gościem TVP. Poseł PiS pytany był na antenie m.in. o kwestię LGBT, a przypomnijmy, że to wypowiedziami związanymi właśnie z mniejszościami seksualnymi Czarnek wywołuje od dawna liczne kontrowersje. Warto w tym miejscu przypomnieć jedne z jego najczęściej komentowanych słów: „nie promujmy zboczeń, dewiacji, wynaturzeń”, „brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT”, „skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości”, „ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją”.

We wtorek, niedługo po tym, jak media obiegła nieoficjalna informacja, z której wynika, że Czarnek faktycznie ma wejść w skład rządu po rekonstrukcji i zająć się w nim edukacją, po raz kolejny zapewniał na antenie TVP, że przed LGBT trzeba Polaków, a zwłaszcza dzieci, bronić.

- Ideologia LGBT ma swoje genderowskie założenia. Jednym z nich jest rewolucja obyczajowa, która zmierza do oderwania seksualności od moralności. I na to my pozwalać w polskich szkołach nie możemy – mówił Czarnek. - Nie pozwolimy na ideologizowanie dzieci i mącenie im w głowie jakimiś ideologiami czy przesłaniami, które są kompletnie sprzeczne z wartościami, na których jest zbudowane polskie społeczeństwo – dodał.

Według Czarnka „ludzie LGBT to ludzie, ideologia LGBT to ideologia”. Jak mówił, „wszyscy ludzie rzeczywiście są równi wobec prawa”, ale jednak „ich prawa są uzależnione od ich zachowań”. – Trudno wymagać, żeby takie same prawa miał np. ekshibicjonista na ulicy, który demoralizuje ludzi oraz człowiek, który idzie po tej ulicy z małym dzieckiem, i który na to patrzy. Nie ma równych praw, bo ekshibicjonista nie ma prawa do demoralizowania innych. Prawo do demoralizowania nie istnieje i nie jest również prawem człowieka – stwierdził, dodając: „obnoszenie się ze swoją seksualnością po ulicach i mówienie „jestem gejem”, „jestem lesbijką” świadczy o braku kultury osobistej tych ludzi - podsumował.

RadioZET.pl/TVP