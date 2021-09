Przemysław Czarnek zabrał głos ws. nauki zdalnej. "Jest tak, jak przewidywaliśmy"

Nauka zdalna wraca w kolejnych szkołach. W czwartek kwarantanną objęto w sumie kilkuset uczniów w szkołach w Olsztynie i Opolu.

Jak sytuację epidemiczną ocenia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek? – Jest doskonale. Mamy ponad 99 proc. szkół w trybie stacjonarnym. Zaledwie siedem placówek oświatowych pracuje w trybie zdalnym na ponad 22 tysiące. 99,9 proc. uczniów pracuje w trybie stacjonarnym – powiedział w czwartek minister edukacji i nauki w programie "Gość Wiadomości" w TVP 1.

Nauka zdalna wróci w szkołach? Przemysław Czarnek komentuje

Szef resortu edukacji podkreślił, że zakażenia koronawirusem w szkołach „to absolutne incydenty”. – Tak przewidywaliśmy, nie ma w zagrożenia w tym momencie dla nauki stacjonarnej w szkołach – stwierdził minister edukacji.

Przemysław Czarnek został także zapytany o to, jak przebiega akcja szczepień u dzieci. – Szczepienia idą nieźle, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkich zaszczepionych. Od maja kiedy można szczepić dzieci od 12 roku życia, w przedziale wiekowym od 16 do 18 roku życia mamy ponad 40 procent uczniów zaszczepionych dwiema dawkami. Łącznie jest to około 35 procent uczniów zaszczepionych dwiema dawkami – poinformował minister Czarnek.

Szef resortu edukacji powiedział, że 1400 szkół zdecydowało się uruchomić u siebie dodatkowe punkty szczepień, a dziewięć tys. szkół organizuje wyjścia do ogólnodostępnych punktów. – Ja jestem zadowolony, choć umiarkowanie zachęcamy do szczepień – podsumował Czarnek.

