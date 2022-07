Czarnek znów szokuje. "Absolutnie szkodliwa, destrukcyjna dla człowieka"

Przemysław Czarnek odniósł się m.in. do pytania posła Janusza Kowalskiego, który uważa, że pełnomocnik ds. równego traktowania przy rektorze Uniwersytetu Opolskiego "promuje ideologię LGBT".

Zdaniem ministra obowiązujące prawo broni przed dyskryminacją całe środowisko naukowe, w którym są też osoby "niezgadzające się z ideologami LGBT".

Czarnek: Ideologia LGBT jest absolutnie destrukcyjna i szkodliwa

Czarnek podkreślił, że pełnomocnicy zajmujący się kwestiami równouprawnienia muszą w swojej pracy brać pod uwagę także ochronę przed dyskryminacją osoby wyznające wartości chrześcijańskie czy konserwatywne.

- Po to wprowadziliśmy pakiet wolności akademickiej, czyli nowe przepisy w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, by nie można pociągać naukowców i nikogo ze społeczności akademickiej do odpowiedzialności dyscyplinarnych za głoszenie takich poglądów, jak chociażby poglądy pana Janusz Kowalskiego i moje – powiedział Czarnek.

Z drugiej strony stwierdził wprost, że "ideologia LGBT szkodzi ludziom". - Ideologia, nie mówimy o osobach, ideologia LGBT jest absolutnie destrukcyjna i szkodliwa dla każdego człowieka. Również dla tych ludzi ze środowiska LGBT – mówił Czarnek. - Jeśli pełnomocnik ds. równego traktowania miałby poświęcać swój czas dyskryminacji tych osób, które mają inne zdanie niż ci ideolodzy LGBT, to byłoby sprzeczne z prawem i będziemy to badać – powiedział w Radiu Opole minister edukacji.

RadioZET.pl/PAP/Radio Opole