- Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji Przemysława Czarnka w środę wieczorem, od razu po tym punkcie odbędzie się głosowanie - poinformował w środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Czy to oznacza, że minister pożegna się ze swoją funkcją? Większość PiS-u jest krucha, nie wiadomo też, jak zagłosuje Konfederacja. - Decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Mamy spotkanie koła we wtorek i tam będziemy dyskutować - powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl poseł Artur Dziambor.

Przemysław Czarnek może zostać odwołany już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. – Głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności odbędzie się w środę wieczorem – przekazał wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Odejście ministra jest mało prawdopodobne, ale nie można wykluczyć takiego scenariusza. Chociaż prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonał w ostatnich dniach do powrotu dwoje posłów - Małgorzatę Janowską oraz Arkadiusza Czartoryskiego, i dzięki tym ruchom odzyskał większość, jest ona krucha. Razem z koalicjantami PiS ma 232 posłów.

Konfederacja poprze wniosek o odwołanie Czarnka? "Mamy swoje zastrzeżenia"

Wniosek ws. odwołania ministra edukacji oprócz Koalicji Obywatelskiej, która go złożyła, poprze najprawdopodobniej także Lewica, Polska 2050 i PSL-Koalicja Polska. Nie wiadomo, jak w głosowaniu zachowają się posłowie Konfederacji. - Decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Mamy spotkanie koła we wtorek i tam będziemy dyskutować - powiedział portalowi RadioZET.pl poseł Artur Dziambor. Podkreślił, że on sam, jak i inni posłowie koła, w którym zasiada, mają zastrzeżenia do pracy ministra. - Stan polskiej szkoły mi się nie podoba, nie jestem zwolennikiem lockdownu w szkołach, nie mówiąc o skandalu z obniżeniem wymagań na egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasistów. Już są głosy na komisji edukacji, żeby te obniżone wymagania zachować. Będziemy szli w kierunku "pokoloruj słonia" - stwierdził Dziambor.

Poseł Konfederacji dodał, że musi też zapoznać się z wnioskiem o odwołanie Przemysława Czarnka, bo "głosowanie za lub przeciw może być postrzegane przez pryzmat tego, co w nim się znajduje". Polityk zastrzegł, że Konfederacja nie ma zastrzeżeń jeśli chodzi o poglądy ministra, który był krytykowany m.in. za homofobiczne wypowiedzi.

W czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie wniosek o odwołanie szefa MEiN Przemysława Czarnka. - Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówiąc o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci - mówiła wówczas wiceszefowa klubu KO Barbara Nowacka.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK