Przyspieszone wybory parlamentarne to realny scenariusz? Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" w obozie władzy rozważany jest wariant zorganizowania przedterminowych wyborów i budowania większości rządowej bez Zbigniewa Ziobry. Według "DGP" spór na linii Ziobro-Morawiecki zaostrza się.

Przyspieszone wybory parlamentarne to rozwiązanie wymierzone głównie w Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". W PiS mają już dość, że koalicjant pozwala sobie na zbyt wiele. Ziobryści krytykowali np. ustalenia ostatniego szczytu UE przedstawiane przez Morawieckiego jako sukces, a także krytykowali rząd za bierność w kwestii handlu emisjami spalin, finansowania organizacji pozarządowych, czy LGBT.

Dodatkowym argumentem jest zaostrzający się spór na linii Morawiecki-Ziobro. Jak pisze "DGP" konflikt ten "niebezpiecznie kołysze statkiem Zjednoczonej Prawicy".

Będą przyspieszone wybory? DGP: PiS chce budować koalicję bez Ziobry

W ugrupowaniu Ziobry panuje zniecierpliwienie, że rząd Mateusza Morawieckiego wciąż zajmuje się kwestią rekonstrukcji zamiast przejść do zapowiadanej ofensywy programowej. Czego ma ona dokładnie dotyczyć? - To kwestia wartości, wojny kulturowej i tu Zbigniew Ziobro jest bardzo aktywny - mówi rozmówca "DGP".

W ocenie innego polityka obozu władzy, przyspieszone wybory to jednak ostateczność. Kaczyński ma najpierw spróbować porozumieć się z Ziobrą. Jeżeli to się nie uda, PiS będzie szukał innego koalicjanta. Sojusznikiem Kaczyńskiego w rozmowach z Ziobrą ma być Jacek Kurski. Według rozmówcy "DGP", przeciwstawienie się Ziobrze było warunkiem powrotu Kurskiego do TVP.

Nie wiadomo także jak finalnie zakończy się szumnie zapowiadana rekonstrukcja rządu i w jakim stopniu dotknie ona koalicjantów, w tym także partię Ziobry. W sierpniu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rekonstrukcja oznaczać będzie daleko idącą redukcję liczby ministerstw. Ma ich być 11 lub 12.

Ludzie Ziobry wycięci z TVP Info? Onet: Decyzję miał podjąć Kaczyński

W TVP politycy Solidarnej Polski, partii Zbigniewa Ziobry, pojawiają się w ostatnim czasie rzadko, a w TVP Info nie widać ich od ponad miesiąca. Tymczasem to publicystyka w prorządowej stacji informacyjnej ma równie istotny wpływ na opinię publiczną jak flagowe „Wiadomości” w „jedynce”.

Z analizy Onetu wynika, że ostatnim gościem z partii Ziobry w programie "Minęła 20" w TVP Info był poseł Mariusz Kałużny. Gościł tam 19 lipca, czyli grubo ponad miesiąc temu.

Zdaniem Onetu, jest to efekt decyzji podjętej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, któremu nie spodobał się atak TVP na premiera Mateusza Morawieckiego i jego kancelarię tuż po zwycięskich wyborach prezydenckich 12 lipca.

