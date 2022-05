“Putin chciałby ataku na Polskę i inne państwa”. Wiceszef MSZ o planach Rosji

- Putin chciałby zaatakować Mołdawię, państwa na Kaukazie, w Azji Środkowej, chciałby zaatakować państwa bałtyckie, także Polskę. Z pewnością będzie starał się doprowadzić do sytuacji, w której to będzie możliwe, ale dzisiaj jego zasoby nie pozwalają mu nawet na wygranie jednej wojny - powiedział w poniedziałek na antenie Radia ZET wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w programie Gość Radia ZET ocenił, że Władimir Putin może ogłosić formalne wypowiedzenie wojny Ukrainie oraz powszechną mobilizację. - Są głosy, że z uwagi na ograniczenia logistyczne i tak nie będzie w stanie przeprowadzić jej w sposób sprawny - zaznaczył Jabłoński.

Wiceszef MSZ dodał, że Rosja może także dalej grozić innym państwom, ale prawdopodobnie ograniczy się to tylko do retoryki. - Rosja nie ma realnych możliwości, by ten konflikt w znaczący sposób rozszerzyć, przynajmniej w najbliższych dniach. Oczywiście próby będzie podejmowała. To jest państwo o zbrodniczych zamiarach - dodał Gość Radia ZET.

Jabłoński: Putin chciałby ataku na Polskę i inne państwa

Jabłoński ocenił, że atak na państwa NATO jest mało prawdopodobny. - Ostatnie dwa miesiące pokazały, jak sprawne jest NATO. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Putin chciałby zaatakować Mołdawię, państwa na Kaukazie, w Azji Środkowej, że chciałby zaatakować państwa bałtyckie, także Polskę. Z pewnością będzie starał się doprowadzić do sytuacji, w której to będzie możliwe, ale dzisiaj jego zasoby nie pozwalają mu nawet na wygranie jednej wojny, co do której był przekonany, że ją wygra w trzy dni. Dlatego sądzę, że tego rodzaju groźby, że konflikt się będzie rozszerzał, będą się ograniczały do gróźb - stwierdził wiceszef MSZ.

Jabłoński ostrzegł jednak, że jeśli nie będziemy wspierać Ukrainy na tyle, by wojnę wygrała, to Rosja będzie miała możliwość odbudowania swojego potencjału i ponownego ataku na Mołdawię lub inne państwa za jakiś czas. - Bo Rosja z pewnością do tego dąży - dodał wiceminister.

