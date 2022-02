Putin gotowy użyć broni atomowej przeciwko Ukrainie? "To raczej straszenie"

Putin użyje broni atomowej przeciwko Ukrainie? - W tej chwili nie mamy takich informacji, żeby prezydent Rosji próbował dokonać ataku tego typu. To jest raczej straszenie, wywoływanie paniki wśród opinii publicznej - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller,

Wojna w Ukrainie. W niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin nakazał ministrowi obrony i szefowi sztabu generalnego postawienie nuklearnych sił odstraszania w stan gotowości bojowej.

Rzecznik polskiego rządu był pytany w poniedziałek w TVN24, czy poza deklaracjami Putina cokolwiek może wskazywać na przygotowania do ataku jądrowego. - W tej chwili nie mamy takich informacji, żeby Władimir Putin próbował rzeczywiście dokonać ataku tego typu. To jest raczej straszenie, raczej wywoływanie paniki wśród opinii publicznej - odpowiedział Müller.

Putin użyje broni atomowej?

Z kolei pytany o dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę, Müller zaznaczył, że polski rząd przyjął zasadę, że nie będziemy informował o szczegółach takich transportów.

Rzecznik rządu był też pytany o kwestię pomocy Ukrainie przez Węgry. Premier tego kraju Viktor Orban oświadczył bowiem, że Węgry nie wyślą broni na Ukrainę. - To jest postawa, która jest absolutnie nieadekwatna do sytuacji. To powinna być udzielona pomoc - ocenił Müller.

- Ja apeluję i my apelujemy o to, aby Węgry zaangażowały się jak najbardziej w pomoc Ukrainie, również w tym zakresie, o którym mówimy w tej chwili. Oczywiście pomoc humanitarna jest kierowana, natomiast uzbrojenie w każdej ilości, w różnym zakresie jest w tej chwili dla Ukrainy niezbędna - mówił rzecznik rządu.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje, zdjęcia i filmy na żywo

RadioZET.pl/ Rafał Białkowski (PAP)