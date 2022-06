"Putin przygotowuje się również do napaści na nas. Powiedzmy to wprost"

- Za paliwa kopalne, które bierzemy z Rosji, Putin zbroi się i napadł na Ukrainę i przygotowuje się również do napaści na nas, powiedzmy to wprost - mówił w programie "Graffiti" w Polsat News były premier i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Jerzy Buzek, który był gościem programu "Graffiti" w Polsat News podkreślał, jak wielkie i historyczne znaczenie ma rozpoczynający się w Madrycie szczyt NATO. Zwrócił uwagę, że jedną z kluczowych decyzji będzie krok w kierunku rozszerzenia Sojuszu o nowe państwa. - Prawie pewne są Finlandia i Szwecja w NATO, to zasadnicza zmiana, to jest przełom. To są kraje, które od kilkudziesięciu lat się opierały - tłumaczył.

Były premier zwrócił uwagę na to, że w szczycie biorą udział państwa spoza układu północnoatlantyckiego. - Na tym szczycie będą przywódcy Korei Południowej, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. To znaczy, że NATO to już nie tylko układ północnoatlantycki. Nas również interesuje to, co się będzie działo wokół Chin. To oznacza, że NATO się naprawdę buduje.

Buzek: Putin przygotowuje się do napaści również na nas

Buzek przypomniał, że po atakach na World Trade Center 11 września 2001 roku, rosło przekonanie, że NATO "przestaje mieć swoje znaczenie, bo człowiek z plecakiem może wysadzić w powietrze wiele obiektów". - Dzisiaj NATO wraca w pełnym wymiarze. To historyczna zmiana roli i przyszłości NATO - ocenił.

Polityk stwierdził, że Europa i Zachód muszą zdecydowanie odejść od importu rosyjskich surowców energetycznych. - Europa ma dość gazu ziemnego na swoim kontynencie. W Hiszpanii i Portugalii mają grubo za dużo gazu w porównaniu do tego, co potrzebują - wyliczał. W jego ocenie najbardziej w tej sytuacji stracą Niemcy, a Polska nie powinna mieć powodów do obaw.

- Za paliwa kopalne, które bierzemy z Rosji, Putin zbroi się i napadł na Ukrainę i przygotowuje się również do napaści na nas, powiedzmy to wprost. Mam nadzieję, że NATO jasno na to odpowie - podkreślił Jerzy Buzek.

29 czerwca w Madrycie rozpocznie się Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem m.in. prezydenta USA Joe Bidena, prezydenta Polski Andrzeja Dudy i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen (do 30 czerwca). Na szczycie NATO ma przyjąć nową Koncepcję Strategiczną, czyli kluczowy dokument, który będzie zawierał cele i zadania Sojuszu na najbliższą dekadę. Polskę na szczycie będą reprezentować także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

RadioZET.pl/ Polsat News