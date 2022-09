Putin zmuszony do "wyjścia z nory”? “Nie ukrywajmy, to uderzyło Rosję między oczy”

Władimir Putin w czwartek poleciał do graniczącego z Polską obwodu kaliningradzkiego. Prezydent Rosji spotkał się z dziećmi z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin miał jeszcze jeden cel, ale nie chciał go zdradzić. Gen. Bogusław Pacek powiedział w rozmowie z Faktem, że wizyta była "typowo propagandowym ruchem".

Putin w Kaliningradzie. "Propagandowy ruch"

- Putin długo siedział w swojej norze i czas najwyższy, aby rozwiać różne wątpliwości samych Rosjan. Stąd wizyta w szkole, stąd ta poprowadzona przez niego lekcja - stwierdził Pacek.

Media relacjonowały, że Putin był “porażony niewiedzą dzieci w Donbasie” i w swoim "wykładzie" podzielił się tym z uczniami z Kaliningradu. Jak mówił, rosyjski minister edukacji powiedział mu, że dzieci w Donbasie „nie mają świadomości, że istnieje most na Krym” i „nawet nie wiedzą, że Ukraina i Rosja były częścią zjednoczonego państwa”. Prezydent Rosji powtarzał też propagandowe tezy Kremla o tym, że rosyjska "operacja specjalna" nie jest "agresją", a jedynie próbą zakończenia wojny, jaką Kijów toczy przeciwko własnemu narodowi.

Pacek uważa, że wizyta Putina ma być przesłaniem “do młodego pokolenia, które jest bardzo potrzebne w trakcie wojny z Ukrainą”. - Przy okazji jest też oczywiście przesłanie do państw zachodnich. Głównie do tych, które graniczą z obwodem kaliningradzkim i mogą czuć się zagrożone przez to, co znajduje się na tym terenie. Chodzi o kraje bałtyckie i Polskę – dodał gen. Pacek w programie "Fakt LIVE".

W ocenie polskiego generała “celem Rosji jest zawsze zastraszanie”. - Rosja znajduje się w trudnym momencie ze względu na niezwykłe dopasowanie tego, co robi Ukraina z tym, jak wspiera ją Zachód. Nie ukrywajmy, dziewiętnasty pakiet Stanów Zjednoczonych wspierający Ukrainę uderzył Rosję między oczy. I to widać bardzo wyraźnie - powiedział gen. Pacek.

Wojskowy jest zdania, że Putin chce odrobić straty sondażowe, wynoszące nawet 10 proc., ponieważ pokazywał siebie jako silnego lidera a nagle zniknął na kilka miesięcy. - W takiej sytuacji potrzebuje on pokazania, że jest silnym liderem, który grozi palcem - podkreślił gen. Pacek.

Podczas wizyty w obwodzie kaliningradzkim prezydent Rosji miał też odwiedzić kompleks muzealno-teatralno-edukacyjny, a także kaliningradzki oddział rosyjskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Pawła Nachimowa. Putinowi w Kaliningradzie towarzyszył prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon.

RadioZET.pl/Fakt.pl/PAP