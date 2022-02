PiS wygrał przedterminowe wybory z wynikiem ponad 50 proc. "Za naszego życia nie przegra"

Raciążek to niewielka, licząca ok. 3100 mieszkańców, gmina w powiecie aleksandrowskim (woj. kujawsko-pomorskie). W ostatnią niedzielę 13 lutego stała się areną politycznej batalii między stroną rządową a opozycją, a to za sprawą przedterminowych wyborów na wójta. Zorganizowano je po śmierci rządzącej gminą przez ostatnie cztery kadencje Wiesławy Słowińskiej, która zmarła w styczniu.

Niekwestionowanym zwycięzcą - 630 głosów na 1223 ważne - został kandydat PiS Rafał Krajewski. Dotychczasowy zastępca Słowińskiej uzyskał więc poparcie na poziomie 51,5 proc. przy frekwencji sięgającej 49 proc. Zdecydowanie wyprzedził więc resztę stawki, w tym kandydatkę PO oraz związanego z Lewicą emerytowanego wojskowego.

Raciążek. Kandydat PiS nowym wójtem, prawica tryumfuje

Wygrana Krajewskiego nie powinna budzić zaskoczenia. Partia rządząca cieszy się bowiem sporym poparciem zarówno w mniejszych ośrodkach miejskich, jak i konkretnie w południowo-wschodniej części Kujaw (obejmującej m.in. Aleksandrów, Ciechocinek czy Włocławek), gdzie np. wybory senackie w okręgu nr 13 wygrał reprezentujący Zjednoczoną Prawicę Józef Łyczak.

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", w powiecie aleksandrowskim ostatnią rozgrywkę prezydencką w 2020 roku (z wynikiem 59 proc.) wygrał Andrzej Duda, a rok wcześniej w wyborach do Sejmu PiS miało o 10 punktów procentowych wyższy wynik niż PO, Lewica i PSL razem wzięte.

Wyniki wyborów w Raciążku zostały niezwykle entuzjastycznie odebrane w środowiskach bliskich PiS, którego zwolennicy tryumfują w mediach społecznościowych oraz ironizują z opozycji, mówiącej o "końcu PiS".

"PiS tak bardzo się kończy, że wczoraj niespodziewanie ich kandydat w kujawsko-pomorskiej gminie Raciążek znokautował rywali, m.in. kandydatkę PO na wójta. A mieszkańcy mówią Wyborczej: «Za naszego życia PiS nie przegra»" - napisał jeden z internautów.

"Od dawna słyszymy o końcu PiS (Kamiński z Morozowskim pisali o tym dekadę temu), o tym, że już nikt nie popiera PiS, najwyżej szaleńcy. Właśnie były wybory uzupełniające w Raciążku na Kujawach. Jak wyniki? W 2019 r. PiS zdobył tam 49,8% teraz poparcie "spadło" do... 51,5%" - zauważył inny z użytkowników Twittera. Takich głosów w sieci można jednak znaleźć bardzo dużo.

RadioZET.pl/Twitter/wyborcza.pl