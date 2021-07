"Najważniejszy dzień w historii PO". Donald Tusk obejmuje władzę w partii

Kongres PiS i Rada Krajowa PO to najważniejsze wydarzenia polityczne w sobotę, 3 lipca. Prezesem partii rządzącej ma pozostać Jarosław Kaczyński, ale zmiany szykują się w składzie wiceprezesów. Do ścisłego kierownictwa PiS ma wejść premier Mateusz Morawiecki. Z kolei na Radzie Krajowej PO, która - według słów wiceszefa partii Tomasza Siemoniaka - miała być "dniem Donalda Tuska", swój powrót do polskiej polityki ogłosił Donald Tusk.

Rada Krajowa PO zbiera się w Warszawie. Dzień na żywo 3 lipca

Dziś o godz. 10 w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Wszystko wskazuje na to, że podczas obrad Borys Budka zrezygnuje z funkcji szefa PO, a jego obowiązki przejmie Donald Tusk. Wcześniej obradować ma jeszcze Zarząd Platformy. Rada ma objąć m.in. wystąpienia Budki i Tuska.

W piątek po południu zebrało się Prezydium PO, które zakończyło cykl rozmów "na szczycie", z udziałem byłego premiera Donalda Tuska, Borysa Budki oraz wiceszefa PO, prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Podczas obrad Prezydium ustalono ostatnie szczegóły sobotnich roszad we władzach Platformy. Budka zapewnił w piątek, że trzem liderom PO udało się osiągnąć porozumienie, choć nie chciał mówić o konkretach. - Jutro przeze mnie, jako przewodniczącego, zostanie zaprezentowany konkretny scenariusz. Na razie przedstawiłem to rozszerzonemu Prezydium, jutro przedstawiam go Zarządowi Platformy - powiedział Budka po spotkaniu.

- To mój autorski scenariusz, w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki - mówił Budka. - Udało mi się zaprosić Donalda Tuska, by bardzo aktywnie, na 100 procent, a nawet na 110 procent wrócił do polskiej polityki - dodał. Dopytywany, czy będzie to również ważny dzień dla Rafała Trzaskowskiego, Budka odpowiedział, że "to będzie ważny dzień dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej, dla całej opozycji". Nie odpowiedział na pytanie, czy rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii. - Tu będą same pozytywne scenariusze - oświadczył.

Kongres PiS. Mateusz Morawiecki w ścisłym kierownictwie partii

W sobotę przed południem rozpocznie się także VI kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego blisko 1500 delegatów wybierze szefa partii. Ma on być zamknięty dla mediów. Na kolejną kadencję ma kandydować Jarosław Kaczyński. Kongres wybierze też nowy skład Rady Politycznej oraz dokona zmian w statucie, które będą dotyczyć struktury organizacyjnej partii. Jedna ze zmian zakłada, że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii. Stanowisko to funkcjonowało do października 2009 r. Zmiany będą też dotyczyć organizacji struktur terenowych, co ma poprawić zarządzanie okręgami.

- Podczas wystąpienia prezes ma podsumować sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy, czego dokonaliśmy, a także przedstawić wizję partii, jak musi się ona zmienić, abyśmy nie stali się opozycją - wskazał polityk z otoczenia Kaczyńskiego. Lider PiS - według relacji jego współpracowników - ma też mówić o Polskim Ładzie, podkreślać wagę tego programu i wzywać do jego promowania w terenie.

W niedzielę nowo wybrana Rada Polityczna ma wybrać wiceprezesów ugrupowania - jednym z nich ma zostać premier Mateusz Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP