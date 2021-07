Donald Tusk wraca do polskiej polityki i obejmie funkcję szefa Platformy Obywatelskiej. - Wróciłem, jak powiedział Borys Budka, na 100 proc.[...] Wróciłem także dlatego, że stanowicie zespół naprawdę niezwykłych ludzi - mówił w sobotę Tusk do polityków PO.

- Chcę wyraźnie powiedzieć, że mam swoje lata, naoglądałem się tej polityki, uczestniczę w niej od końca lat 70. Naprawdę jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Każdy ma ambicje, aspiracje, swoje przegrane i wygrane - podkreślił były premier podczas swojego wystąpienia.

- To, co mnie tutaj spotkało, począwszy od decyzji Borysa (Budki), to było mocniejsze niż wszystkie moje osobiste potrzeby ruszenia z powrotem do walki, bo dało mi wiarę, że mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, zupełnie nie patrząc na swoje interesy - powiedział Tusk.

Borys Budka odchodzi, Donald Tusk zostanie szefem PO. "Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom"

Wcześniej z funkcji szefa Platformy zrezygnował jej dotychczasowy przewodniczący Borys Budka. - Na moje zaproszenie i moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Wraca w 100 procentach. Bo wszyscy wiemy, że to nie jest praca na pół etatu. Panie premierze, chcę ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej - mówił na Radzie Krajowej. - Chcę ci dziś, Donaldzie, przekazać stery Platformy i chcę byś poprowadził nas do zwycięstwa - oświadczył dotychczasowy lider PO.

Stawiam przyszłość kraju i PO ponad własne ambicje i wierzę, że każdy z nas postąpiłby tak samo. Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom; ten dom, Polska, podpalany jest od kilku lat, musimy razem ugasić ten pożar. Borys Budka

W swoim przemówieniu podczas posiedzenia Rady Krajowej PO Budka nawiązywał m.in. do kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, która według niego "otworzyła nowy rozdział w polskiej polityce".

- Dziękuję wam wszystkim, ludziom Platformy Obywatelskiej, dzięki którym kampania prezydencka miała takie oblicze - mówił. - Dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki waszemu uśmiechowi i tej wierze pokazaliśmy, że polityka może być inna. Ja nie tylko w to wierzę, ale po prostu wiem, że wspólnie będziemy wygrywać kolejne wybory - i te samorządowe, i te parlamentarne - powiedział.

RadioZET.pl/PAP