Podczas sobotniego Kongresu PiS Jarosław Kaczyński został wybrany prezesem partii na kolejną kadencję. - Zaczynamy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej PiS, które ma wybrać władze partii, dlatego jest ono ważne. Jest to również dobra okazja do przedstawienia spraw, które są przed nami. Będąc u władzy, mamy ogromne zadania i szanse dla Polski - mówił w niedzielę Jarosław Kaczyński, który otworzył posiedzenie.

- Musimy być przygotowani na zaostrzenie walki politycznej - oświadczył prezes PiS w trakcie posiedzenia Rady Politycznej PiS. - Tam, gdzie łamane jest prawo, musi być też odpowiednia interwencja - dodał. Jak podkreślił, "przed nami wiele zadań". - Nie wszystko, co dotyczy naszej ojczyzny, układa się dzisiaj najlepiej. I o tym też będzie trzeba powiedzieć, ale może nie w tym miejscu - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS mówił o programie PiS Polski Ład. Zapowiedział, że politycy tej partii powinni tego programu bronić nie tylko "w dyskusjach telewizyjnych czy radiowych", ale też "w bezpośrednim kontakcie z ludźmi". Stwierdził, że takiego zadania podjął się już premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to jest również zadanie dla wielu polityków PiS, którzy "mają gadane". - Oni muszą odwiedzić wszystkie powiaty - zapowiedział.

- Musimy ludzi przekonać, że naprawdę nikt w Polsce, może poza złodziejami i aferzystami, na tym (na programie Polski Ład - red.) nie straci. Wszyscy zyskamy - zapewnił Kaczyński. Wyjaśnił, że zyskają na tym programie "bogaci, nawet bardzo bogaci, nawet superbogaci" oraz "ci, którym jest źle". - To jest prawda. Mamy siłę, którą daje prawda, tę przewagę, którą daje prawda. W mediach [...] przewagę ma druga strona, my mamy przewagę prawdy, my nie oszukujemy, to oni oszukują - powiedział prezes PiS.

PiS wybiera nowe władze. Mateusz Morawiecki rekomendowany na wiceprezesa

Premier Mateusz Morawiecki, była premier, europosłanka Beata Szydło, europoseł Joachim Brudziński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz poseł Antoni Macierewicz zostali rekomendowani przez lidera partii Jarosława Kaczyńskiego na wiceprezesów PiS - dowiedziała się PAP od członków Rady Politycznej PiS. Morawiecki miałby zająć miejsce Adama Lipińskiego, który jesienią ubiegłego roku odszedł z PiS, gdy został powołany na członka zarządu i wiceprezesa NBP.

Podczas posiedzenia Rady Politycznej wybrany zostanie też Sekretarz Generalny PiS. Stanowisko to powstało na mocy nowego statutu PiS, który został uchwalony w sobotę. Na to stanowisko zostanie zgłoszona kandydatura dotychczasowego szefa Komitetu Wykonawczego partii Krzysztofa Sobolewskiego.

Ponadto wybrany zostanie skład Komisji Etyki i Komitetu Politycznego. Skład Komitetu Politycznego powiększy się z obecnych 33 do 39 osób. - W nowym składzie nie znajdzie się część europosłów, którzy teraz będą skupiać się na pracy w Brukseli - mówiło wcześnie PAP źródło w PiS.

Według tego źródła w skład Komitetu ma wejść m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, a także posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś oraz Marek Ast.

RadioZET.pl/PAP