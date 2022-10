Kluczowy świadek przeciw Sławomirowi Neumannowi sam zasiądzie na ławie oskarżonych

Prokuratura Regionalna w Warszawie w maju tego roku wysłała do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście akt oskarżenia wobec Mirosława J. - ustalili dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl. To kluczowy świadek w sprawie polityka Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna. Do tej pory śledczy nie pochwalili się tym aktem oskarżenia.