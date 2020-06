Dziwne zachowanie radnego PO. Przyczepił sobie do czoła przepychacz do sedesu

Dość nieoczekiwany przebieg miało posiedzenie jednej z komisji rady miasta w Skarżysku Kamiennej. W pewnym momencie radny PO Mikołaj Kwaśniak przyczepił sobie do czoła... przepychacz do sedesu.

Mikołaj Kwaśniak to radny Platformy Obywatelskiej w Skarżysku-Kamiennej. W ostatni poniedziałek, miała odbyć się tam ważna sesja Rady Miasta, na której radni mieli zdecydować m.in. ws. absolutorium dla prezydenta miasta Konrada Koniga.

Przez sesją, radni obradowali jednak na komisjach. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, samorządowcy pracowali zdalnie.

Radny PO z przepychaczem do sedesu na czole

Przebieg obrad został zakłócony przez problemy techniczne. Problemów nie udało się sprawnie rozwiązać nawet wtedy, gdy poproszono radnych o przejście na stanowiska komputerowe w skarżyskim magistracie. Obrady Rady Miasta w konsekwencji nie doszły do skutku.

Wcześniej jednak, jeszcze na posiedzeniu komisji, doszło do dość nietypowej sytuacji. Radny z PO Mikołaj Kwaśniak, będąc na wizji, przyczepił sobie do czoła... przepychacz do sedesu. - Niektórzy radni nie potrafią się zachować. Ocenę tego, co zrobił, pozostawiam mieszkańcom - komentuje radny Konrad Wikarjusz.

Podobnego zdania był radny Bogusław Ciok. W rozmowie z portalem "Echodnia.eu" stwierdził, że dziwne zachowanie Kwaśniaka mogłoby go rozbawić "na grillu", ale nie w takich okolicznościach.

Co radny PO chciał w ten sposób zademonstrować? - Cóż, jestem kontrowersyjny. Kupiłem sobie upragnioną przepychaczkę, bo dotąd pożyczałem od sąsiadki. I chciałem się nią pochwalić. Mój skecz proszę uznać za komentarz do zachowania radnych, którzy nie potrafili sobie przygotować stanowisk do sesji online - przyznał Kwaśniak.

- Znudzonych radnych odwiedził jednorożec wraz z jeźdźcem. Z uśmiechem na twarzach, z radością widziałem, jak sytuacja rozbawiła kolegów z koalicji, którzy mieli okazję to widzieć - przekonywał z kolei w rozmowie z "Radiem Kielce".

